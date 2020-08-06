Сотрудника МЧС уволили после задержания в день очередей к ЦИК. Рассказываем его историю

Источник материала: Tut.by

25-летнего офицера бывшего связиста Республиканского центра управления и реагирования на ЧС Петра Шамшеева задержали 15 июля. Он возвращался домой после того, как отстоял очередь к ЦИК. Парень рассказывает, что на следующий день руководство предложило ему уволиться по соглашению сторон. Сейчас он учится онлайн на программиста.



Фото предоставлено Петром Шамшеевым

15 июля Петр Шамшеев стоял в очереди в Центральную избирательную комиссию с жалобой на решение отказать в регистрации двум претендентам на президентский пост — Виктору Бабарико и Валерию Цепкало. Когда ЦИК закрылся, очередь распалась, Шамшеев пошел в сторону вокзала. Улица Берсона, которую ему нужно было перейти, чтобы попасть на вокзал, была перекрыта внутренними войсками.

— На вопрос «Как перейти?» не было никакого ответа. Я подошел к гаишнику, он сказал, что нужно пройти через площадь Мясникова. В это время я говорил с матерью по телефону, сзади подошли два сотрудника ОМОН, без объяснения причин просто взяли под руки и повели в автозак. Маме я успел сказать, что меня взяли, чтобы она сообщила об этом на службу. У нас так принято, — рассказывает Шамшеев.

Говорит, что его и остальных задержанных привезли в Московское РУВД, там провел около трех часов. Парня отпустили без допроса, без составления протокола, когда пришел его руководитель.



Очередь в ЦИК. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— С моим руководителем мы поехали на работу, меня попросили написать рапорт с объяснением, как получилось, что я оказался задержанным. Я написал, что просто шел домой — хотел минимизировать последствия.

Шамшеев говорит, утром следующего дня рапорт рассматривали в министерстве чрезвычайных ситуаций. После этого у парня состоялся неприятный разговор с руководством, бывший сотрудник МЧС говорит, что его грозились уволить по статье.

— Мне прямым текстом сказали: «С тобой нам расставаться не жалко, на твое место придет другой такой же человек». Я так подумал, что мне тут с таким руководством делать нечего. Даже если бы остался работать, понимал, что мне просто не дадут здесь находиться, ну и написал рапорт об увольнении по соглашению сторон.



Петр Шамшеев справа. Во время вручения грамоты. Фото: mchs.gov.by

Шамшеев объясняет: с ним за год до этого был заключен контракт на пять лет, тогда ему выдали 6800 рублей в качестве материальной помощи. Из-за увольнения до окончания контракта сумму нужно вернуть. Кроме этого Шамшеев должен заплатить 209 рублей за обмундирование, так как сроки его носки еще не вышли. Средства нужно перечислить до 17 августа, для этого бывший лейтенант обратился на платформу «Честные люди», где ему собрали всю сумму.

Связистом Шамшеев проработал в МЧС шесть лет, был лейтенантом внутренней службы, начальником отделения по обслуживанию средств связи отдела связи и оповещения. В январе 2020 получил грамоту Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь. Говорит, что нареканий от начальства не получал.



Фото: mchs.gov.by

— Коллеги высказывали слова поддержки. Все были в шоке от того, что даже если ты хочешь пожаловаться в установленном законом порядке, то тебе нельзя это сделать, — говорит Шамшеев.

Сейчас бывший офицер изучает на онлайн-курсах программирование и ищет работу.

Уволены из МЧС: переслал документ в Telegram-канал, поставил подпись за альтернативных кандидатов, сделал рассылку петиции

За помощью на платформу « Честные люди » после увольнения обратились еще как минимум три человека, которые называют себя сотрудниками МЧС.

Павел. «Заставили написать рапорт на увольнение по собственному желанию после того, как он переслал документ в Telegram-канал, а там его разместили, скрыв не всю информацию», — сказано в истории на сайте.

Владислав, указан как бывший капитан внутренней службы МЧС. «Принял решение поставить три подписи за альтернативных кандидатов (Бабарико, Тихановскую и Цепкало). После того, как подписи были переданы в ЦИК, Владиславу сообщили на работе, что им интересуются сотрудники Отдела Собственной Безопасности. Через пару дней руководство попросило его написать рапорт на увольнение по собственному желанию, однако Владислав отказался, так как ему оставалось 10 дней до окончания контракта. Руководство приняло решение не продлевать с ним контракт, несмотря на то, что за месяц до этих событий он получил должность старшего инспектора, а всего за неделю до этого — звание капитана МЧС», — описывают на сайте историю увольнения Владислава.

Юрий Камоцкий. Такой сотрудник действительно работал в МЧС, в 2018 году получал медаль от министра, подполковник МЧС Фрунзенского района Минска. «18 июня он сделал рассылку в WhatsApp „Петиция за освобождение Виктора Дмитриевича“, и в рассылке оказалась Председатель УИК Фрунзенского района N47 главный врач Готовко Юлия Валерьевна. 2 июля руководство расторгло с Юрием контракт, который был заключен на три года. Готовко Ю.В. написала заявление в милицию о том, что Юрий якобы оказывал на нее давление. Ей отказали в возбуждении уголовного дела», — сказано о ситуации с Камоцким.

Напомним, до этого из МЧС был уволен майор Дмитрий Шафранский , который стоял в очереди в магазин Symbal.by.

МЧС: «Пошли на встречу и его просьбу удовлетворили»

Увольнение Шамшеева и трех других сотрудников МЧС мы попросили прокомментировать официального представителя МЧС Виталия Новицкого.

— Человек написал рапорт об увольнении, ему пошли на встречу и его просьбу удовлетворили, — лаконично ответил он.