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В Могилевской области избиратели приходят голосовать семьями
06.08.2020 08:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПродолжается досрочное голосование по выборам Президента Беларуси. Избирательные участки работают по всей стране.
В Могилевской области их 697. 12 из них в Дрибинском районе. Еще два участка здесь будут открыты 9 августа в медицинских учреждениях - центральной и специализированной больнице. Организованы места для голосования для людей с проблемами зрения. Чтобы исполнить свой гражданский долг, избиратели приходят семьями.
"Да, есть у нас такая возможность проголосовать, собраться семьей. Мы сделали свой выбор - за мирную Беларусь, за процветающую, за бесплатное образование, здравоохранение. За будущее своих детей. Мы голосовали за то, чтобы был мир и спокойствие".
Приятным дополнением для избирателей участка № 1 стало вручение им памятных сувениров.
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Продолжается досрочное голосование по выборам Президента Беларуси. Избирательные участки работают по всей стране. В Могилевской области их 697. 12 из них в...
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