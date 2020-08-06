Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Могилевской области избиратели приходят голосовать семьями Продолжается досрочное голосование по выборам Президента Беларуси. Избирательные участки работают по всей стране. В Могилевской области их 697. 12 из них в...

Продолжается досрочное голосование по выборам Президента Беларуси. Избирательные участки работают по всей стране.В Могилевской области их 697. 12 из них в Дрибинском районе. Еще два участка здесь будут открыты 9 августа в медицинских учреждениях - центральной и специализированной больнице. Организованы места для голосования для людей с проблемами зрения. Чтобы исполнить свой гражданский долг, избиратели приходят семьями.Приятным дополнением для избирателей участка № 1 стало вручение им памятных сувениров.