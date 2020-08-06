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В Могилевской области избиратели приходят голосовать семьями

06.08.2020 08:52 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Продолжается досрочное голосование по выборам Президента Беларуси. Избирательные участки работают по всей стране.

В Могилевской области их 697. 12 из них  в Дрибинском районе. Еще два участка здесь будут открыты 9 августа в медицинских учреждениях - центральной и специализированной больнице. Организованы места для голосования для людей с проблемами зрения. Чтобы исполнить свой гражданский долг, избиратели приходят семьями.

"Да, есть у нас такая возможность проголосовать, собраться семьей. Мы сделали свой выбор - за мирную Беларусь, за процветающую, за бесплатное образование, здравоохранение. За будущее своих детей. Мы голосовали за то,  чтобы был мир и спокойствие".

Приятным дополнением для избирателей участка № 1 стало вручение им памятных сувениров.

 
 
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Продолжается досрочное голосование по выборам Президента Беларуси. Избирательные участки работают по всей стране. В Могилевской области их 697. 12 из них  в...
 
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