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Теплый салат с печенью и шампиньонами

06.08.2020 13:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Возьмем
  • горсть черри,
  • половину авокадо,
  • 250 граммов куриной печени,
  • 10 средних шампиньонов,
  • пачку салатной смеси,
  • 2 вареных яйца,
  • лимонный сок,
  • бальзамический уксус,
  • оливковое масло,
  • кунжут.
Авокадо очищаем от кожуры и нарезаем на кубики. Сбрызгиваем лимонным соком. Помидоры черри режем на половинки. На разогретую сковороду наливаем немного масла и обжариваем печень на максимальном огне в течение 3 минут. В конце жарки солим и перчим. На эту же сковороду после печени выкладываем крупно порезанные грибы. Также обжариваем на сильном огне. Важно, чтобы шампиньоны не пустили сок, они могут остаться хрустящими и не до конца приготовленными. 

По мнению диетологов, шампиньоны могут быть включены в диету, целью которой является снижение веса. Это объясняется низкой калорийностью грибов и содержанием в них большого количества растительного белка. 

На большую тарелку выкладываем листья салата, помидоры, авокадо, печень, шампиньоны и  поливаем заправкой из смеси бальзамика и оливкового масла. Посыпаем кунжутом. Украшаем салат вареными яйцами, порезанными на дольки. 

Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!

 
 
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Возьмем горсть черри, половину авокадо, 250 граммов куриной печени, 10 средних шампиньонов, пачку салатной смеси, 2 вареных яйца, лимонный сок, ...
 
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