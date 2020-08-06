Источник материала: БT

горсть черри,

половину авокадо,

250 граммов куриной печени,

10 средних шампиньонов,

пачку салатной смеси,

2 вареных яйца,

лимонный сок,

бальзамический уксус,

оливковое масло,

кунжут.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Теплый салат с печенью и шампиньонами Возьмем горсть черри, половину авокадо, 250 граммов куриной печени, 10 средних шампиньонов, пачку салатной смеси, 2 вареных яйца, лимонный сок, ...

ВозьмемАвокадо очищаем от кожуры и нарезаем на кубики. Сбрызгиваем лимонным соком. Помидоры черри режем на половинки. На разогретую сковороду наливаем немного масла и обжариваем печень на максимальном огне в течение 3 минут. В конце жарки солим и перчим. На эту же сковороду после печени выкладываем крупно порезанные грибы. Также обжариваем на сильном огне. Важно, чтобы шампиньоны не пустили сок, они могут остаться хрустящими и не до конца приготовленными.На большую тарелку выкладываем листья салата, помидоры, авокадо, печень, шампиньоны и поливаем заправкой из смеси бальзамика и оливкового масла. Посыпаем кунжутом. Украшаем салат вареными яйцами, порезанными на дольки.Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!