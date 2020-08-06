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Теплый салат с печенью и шампиньонами
06.08.2020 13:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВозьмем
По мнению диетологов, шампиньоны могут быть включены в диету, целью которой является снижение веса. Это объясняется низкой калорийностью грибов и содержанием в них большого количества растительного белка.
На большую тарелку выкладываем листья салата, помидоры, авокадо, печень, шампиньоны и поливаем заправкой из смеси бальзамика и оливкового масла. Посыпаем кунжутом. Украшаем салат вареными яйцами, порезанными на дольки.
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Возьмем горсть черри, половину авокадо, 250 граммов куриной печени, 10 средних шампиньонов, пачку салатной смеси, 2 вареных яйца, лимонный сок, ...
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