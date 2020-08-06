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Задержания наблюдателей, концерт вместо митинга, 397 баллов на ЦТ и суд Ефремова - все за вчера

06.08.2020 07:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Кто бы сказал какое-то время назад, что столичный парк Дружбы народов станет таким востребованным — не поверили бы. Там, напомним, на прошлой неделе прошел один из самых заметных в истории Беларуси митингов, который устроили сторонники кандидата в президента Светланы Тихановской. На сегодня планировался еще один, но городские власти Минске, который устраивают власти, споет Солодуха. В тот же вечер там митинг Тихановской">решили (и уже официально предупредили), что именно здесь нужно отпраздновать День железнодорожных войск и именно здесь должен сегодня выступать Алекснадр Солодуха. Что удивительно (или уже нет?), другие площадки для агитации в городе тоже уже заняты. А вот чем еще удивил, порадовал и расстроил вчерашний день.


ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ

  • ЦИК рассказал, сколько белорусов проголосовала досрочно в первый день. Правозащитники говорят о задержаниях на участках независимых наблюдателей. Мы побывали на суде, где независимому наблюдателю дали 6 суток за неповиновение. «Если человек пришел на избирательный участок со своим стулом, у него изначально было намерение спровоцировать конфликтную ситуацию. Как может прийти наблюдатель со своим стулом?» — рассказали милиционеры об этой ситуации. А вот что сказала о задержаниях наблюдателей Лидия Ермошина. Кстати, в первый день наблюдатели, не попавшие в число избранных, сообщили примерно о 2,5 тысячи нарушениях.
  • Дмитрий Медведев высказался о белоусско-российских отношениях в связи с 33 «боевиками». А Владимир Зеленский попросил Лукашенко передать «бойцов ЧВК Вагнера» Украине.
  • Независимый аналитик Сергей Чалый разобрал недавнее послание президента народу и парламенту и сравнил его с митингами в поддержку Тихановской. Говорит, «такого не было никогда — и про первое, и про второе событие. Беспрецедентные».
  • Беларусь ответила Комитету по правам человека ООН по жалобе Виктора Бабарико, в которой он указывал на произвольное задержание и заключение под стражу и просил принять срочные меры. Государство КПЧ ответило, но заявило, что коммуникация между ним и Комитетом должна быть конфиденциальной. То есть общественность о том, что Беларусь ответила КПЧ, на данный момент узнать не может.
  • Водители одной из подстанций «скорой» в Минске требуют выплатить им «ковидные деньги». Разговор с ними такой эмоциональный, что сразу непонятно, что же произошло. Но ясно одно: с одним из них контракт не продлевают, заработной платой собеседники недовольны, а еще кто-то «выкрал» письмо на имя руководства, под которым подписались 54 водителя. Письмо вернули, а на подстанцию уже приехала проверка.
  • А вот здесь у нас история 64-летнего молочного фермера Михаила Алексеевича Новика из Брестской, который в этом году решил, что пора привезти большую политику и на малую родину. «Калі, як не зараз?» — подумал Михаил Алексеевич, собрал агитбригаду и отправился в тур по пружанским агрогородкам и весям рассказывать сельчанам про выборы и альтернативных кандидатов.


САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

  • Недавно мы рассказывали про белорусов, которые довольны своими пенсиями, хотя у некоторых они недотягивают даже до средней по возрасту — 470 рублей. А теперь приводим другую точку зрения — тех, кто на заслуженном отдыхе еле сводит концы с концами.
  • Готовиться к ЦТ Екатерина Лукашеня из Белоозерска начала еще в 10-м классе. Занималась все лето, а когда перешла 11-й класс, в их доме стала повторяться такая ситуация: на календаре воскресенье, а Катя — за учебниками. Учится час, два, три… Итог этих стараний — рекордные 397 баллов!
  • Вчера на трассе М1 под Ивацевичами прямо на дорогу сели боевые самолеты. Не волнуйтесь, это — учения. Объясняем, зачем это делается и можно ли вообще использовать для этого дороги.
  • Посмотрите, что творится в Бейруте, где недавно прогремел мощный взрыв, погибло 100 человек. Мы поговорили с белорусской, которая живет в столице Ливана.


  • В Москве начался громкий процесс по делу Михаила Ефремова. Актера, напомним, судят за пьяное смертельное ДТП. В первый же день он заявил, что вину не признает потому, что ничего не помнит. Рассказываем, что происходило в суде.
  • А вот здесь у нас еще одна неоднозначная история про дорожные аварии. Многодетный отец сбил вне пешеходного перехода дедушку и теперь должен выплатить его родным 53 тысячи рублей. Семья, в которой шестеро детей, не знают, как найти такие деньги.

О СПОРТЕ

  • В послании к народу и парламенту Александр Лукашенко в очередной раз вспомнил ситуацию в стране в 1990-е годы: «Страна катилась в пропасть, народ оказался на грани выживания, а банды орудовали от Москвы до границы с Польской Республикой, обирая всех». Вот что об этом времени вспомнил известный футбольный тренер Анатолий Байдачный.
  • А теперь о спорте без политики: смотрите видео жесткой травмы НХЛ — хоккеисту попали шайбой в лицо.
  • Виктории Юрченко — 30 лет. В 14 она стала чирлидером в родном Могилеве и сразу влюбилась в хоккей. А в 24 на Новый год загадала желание получить работу в минском «Динамо». На протяжении уже трех сезонов эта яркая блондинка является ведущим специалистом по маркетингу в «Динамо» и режиссирует домашние матчи «зубров».


Все новости среды, 5 августа

Кстати, если вы все еще думаете над едва ли не самым вопросом современности белорусского избирателя — «Можно ли фотографировать бюллетень на участке?» — еще раз подробно объясняем. Хорошего дня!

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Кто бы сказал какое-то время назад, что столичный парк Дружбы народов станет таким востребованным - не поверили бы. А вот чем еще удивил, порадовал и расстроил...
 
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