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"Один день" из жизни Белкоммунмаша и его специалистов смотрите в вечернем эфире

06.08.2020 09:21 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как создают машины XXI века?  Комфорт, инновации, экология. Путь от троллейбуса до электробуса. Один из лидеров на рынке городского электротранспорта стран Восточной Европы. Здесь под одной крышей создают как рельсовый, так и колесный транспорт. Проведем "Один день" с Белкоммунмашем. Этим вечером в новой серии авторского проекта Белтелерадиокомпании  Денис Слижов. Он уже более 7 лет работает на предприятии "Белкоммунмаш", прошел путь от простого мастера до заместителя начальника производства. 

Денис Слижов: "Человек всегда хотел приручить электричество, и первый электротранспорт был создан уже в XIX веке, но не получил своего развития. Сейчас XXI век, и это новая волна - эпоха возрождения городского электротранспорта".

Как современный транспорт меняет имидж города? Почти за полвека от простого ремонтного завода до передового предприятия с инновационными технологиями. "Один день" из жизни Белкоммунмаша и его специалистов смотрите в вечернем эфире.

 
 
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Как создают машины XXI века?  Комфорт, инновации, экология. Путь от троллейбуса до электробуса. Один из лидеров на рынке городского электротранспорта стран...
 
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