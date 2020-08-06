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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Один день" из жизни Белкоммунмаша и его специалистов смотрите в вечернем эфире Как создают машины XXI века? Комфорт, инновации, экология. Путь от троллейбуса до электробуса. Один из лидеров на рынке городского электротранспорта стран...

Как создают машины XXI века? Комфорт, инновации, экология. Путь от троллейбуса до электробуса. Один из лидеров на рынке городского электротранспорта стран Восточной Европы. Здесь под одной крышей создают как рельсовый, так и колесный транспорт. Проведем "Один день" с Белкоммунмашем. Этим вечером в новой серии авторского проекта Белтелерадиокомпании Денис Слижов. Он уже более 7 лет работает на предприятии "Белкоммунмаш", прошел путь от простого мастера до заместителя начальника производства.Как современный транспорт меняет имидж города? Почти за полвека от простого ремонтного завода до передового предприятия с инновационными технологиями. "Один день" из жизни Белкоммунмаша и его специалистов смотрите в вечернем эфире.