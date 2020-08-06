Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Во время уборочной кампании на полях дежурят спасатели или добровольцы пожарной дружины Минская и Брестская области перешагнули отметку в миллион тонн намолота. Такие данные на утро. Как собрать урожай и сделать это безопасно? Во время уборочной...

Минская и Брестская области перешагнули отметку в миллион тонн намолота. Такие данные на утро. Как собрать урожай и сделать это безопасно? Во время уборочной кампании на полях дежурят спасатели или добровольцы пожарной дружины. Главная цель - не допустить пожара на поле или возгорания техники. В сухую погоду любая искра или задымление может обернуться серьезным ЧП.Еще до начала уборочной кампании инспекторы побывали во всех хозяйствах страны. Работа продолжается и сейчас.