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Во время уборочной кампании на полях дежурят спасатели или добровольцы пожарной дружины
06.08.2020 09:21 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМинская и Брестская области перешагнули отметку в миллион тонн намолота. Такие данные на утро. Как собрать урожай и сделать это безопасно? Во время уборочной кампании на полях дежурят спасатели или добровольцы пожарной дружины. Главная цель - не допустить пожара на поле или возгорания техники. В сухую погоду любая искра или задымление может обернуться серьезным ЧП.
Валерий Войтехович, начальник Логойского РОЧС: "Выезжает наша техника и от начала до конца рабочего дня находится в поле. Следим за тем, чтобы не произошло задымления или возгорания. И оперативно реагируем на все нестандартные ситуации. Не единожды работники инспекции выезжали на объекты, смотрели, в каком состоянии техника. Все технические средства имеют паспорта готовности".
Еще до начала уборочной кампании инспекторы побывали во всех хозяйствах страны. Работа продолжается и сейчас.
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Минская и Брестская области перешагнули отметку в миллион тонн намолота. Такие данные на утро. Как собрать урожай и сделать это безопасно? Во время уборочной...
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