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Во время уборочной кампании на полях дежурят спасатели или добровольцы пожарной дружины

06.08.2020 09:21 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Минская и Брестская области перешагнули отметку в миллион тонн намолота. Такие данные на утро. Как собрать урожай и сделать это безопасно? Во время уборочной кампании на полях дежурят спасатели или добровольцы пожарной дружины. Главная цель - не допустить пожара на поле или возгорания техники. В сухую погоду любая искра или задымление может обернуться серьезным ЧП. 

Валерий Войтехович, начальник Логойского РОЧС: "Выезжает наша техника и от начала до конца рабочего дня находится в поле. Следим за тем, чтобы не произошло задымления или возгорания. И оперативно реагируем  на все нестандартные ситуации. Не единожды работники инспекции выезжали на объекты, смотрели, в каком состоянии техника. Все технические средства имеют паспорта готовности".

Еще до начала уборочной кампании инспекторы побывали во всех хозяйствах страны. Работа продолжается и сейчас.

 
 
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Минская и Брестская области перешагнули отметку в миллион тонн намолота. Такие данные на утро. Как собрать урожай и сделать это безопасно? Во время уборочной...
 
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