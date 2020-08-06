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«Хотим сделать масштабно». Сколько гостей будет на «Дажынках» в Витебске

06.08.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На областные «Дажынкі», которые этой осенью пройдут в Витебске, пригласят более 5 тысяч гостей. Об этом в передаче «Эксклюзивное интервью» на телеканале «Витебск» сообщил председатель облисполкома Николай Шерстнев.


Николай Шерстнев. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

— Этот год — год «Дажынак» в Витебске… И сейчас мы должны на лучшей сцене в Витебской области [скорее всего, подразумевается Летний амфитеатр] собрать всех механизаторов, полеводов, агрономов, всех, кто причастен. Мы собирали обычно в зал на фестиваль «Дажынкі» порядка тысячи человек. А сейчас — более 5 тысяч. Хотим сделать масштабно, — заявил Николай Шерстнев.

В 2021 году областные «Дажынкі» пройдут в Шумилино, а в 2022-м — в Глубоком:

— Хотелось бы сделать Глубокое столицей западного края [Витебщины], довести до совершенства. Это красивый город, там многое сделано, но есть много вопросов к благоустройству, особенно на периферии.

По словам Шерстнева, из 21 райцентра в области к «Дажынкам» уже привели в порядок более половины. В частности, среди них Городок, Толочин, Сенно, Дубровно, Верхнедвинск, Браслав, Орша, Полоцк.

 
Теги: Витебск
 
 
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По словам губернатора, из 21 райцентра в области к «Дажынкам» уже привели в порядок более половины.
 
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