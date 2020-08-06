|
«Хотим сделать масштабно». Сколько гостей будет на «Дажынках» в Витебске
06.08.2020 08:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На областные «Дажынкі», которые этой осенью пройдут в Витебске, пригласят более 5 тысяч гостей. Об этом в передаче «Эксклюзивное интервью» на
— Этот год — год «Дажынак» в Витебске… И сейчас мы должны на лучшей сцене в Витебской области [скорее всего, подразумевается Летний амфитеатр] собрать всех механизаторов, полеводов, агрономов, всех, кто причастен. Мы собирали обычно в зал на фестиваль «Дажынкі» порядка тысячи человек. А сейчас — более 5 тысяч. Хотим сделать масштабно, — заявил Николай Шерстнев.
В 2021 году областные «Дажынкі» пройдут в Шумилино, а в 2022-м — в Глубоком:
— Хотелось бы сделать Глубокое столицей западного края [Витебщины], довести до совершенства. Это красивый город, там многое сделано, но есть много вопросов к благоустройству, особенно на периферии.
По словам Шерстнева, из 21 райцентра в области к «Дажынкам» уже привели в порядок более половины. В частности, среди них Городок, Толочин, Сенно, Дубровно, Верхнедвинск, Браслав, Орша, Полоцк.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам губернатора, из 21 райцентра в области к «Дажынкам» уже привели в порядок более половины.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)