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Сколько в Витебске долгожителей и другие интересные факты о горожанах

06.08.2020 09:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Какова средняя продолжительность жизни витеблян и другие интересные факты о населении города узнали «Витьбичи».


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Средняя продолжительность жизни жителей Витебска — 74,8 года. У мужчин — 69,6 года, женщин — 79,3 года. В областном центре проживают 18 человек в возрасте 100 и более лет.

На 1 апреля 2020 года в Витебске было 216 ветеранов Великой Отечественной войны, 1499 бывших узников фашистских концлагерей, тюрем, гетто, два Героя Социалистического Труда.

За 5 месяцев нынешнего года в городе родился 1181 ребенок. По сравнению с аналогичным периодом 2019-го детей родилось меньше на 5,1%.

За январь — май этого года умерло 1953 витеблянина (за такой же период 2019-го — 1771). Почти 80% из них — люди старше трудоспособного возраста.

 
Теги: Витебск
 
 
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Средняя продолжительность жизни жителей Витебска - 74,8 года.
 
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