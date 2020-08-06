Сколько в Витебске долгожителей и другие интересные факты о горожанах

Источник материала: Tut.by

Какова средняя продолжительность жизни витеблян и другие интересные факты о населении города узнали «Витьбичи».



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Средняя продолжительность жизни жителей Витебска — 74,8 года. У мужчин — 69,6 года, женщин — 79,3 года. В областном центре проживают 18 человек в возрасте 100 и более лет.

На 1 апреля 2020 года в Витебске было 216 ветеранов Великой Отечественной войны, 1499 бывших узников фашистских концлагерей, тюрем, гетто, два Героя Социалистического Труда.

За 5 месяцев нынешнего года в городе родился 1181 ребенок. По сравнению с аналогичным периодом 2019-го детей родилось меньше на 5,1%.

За январь — май этого года умерло 1953 витеблянина (за такой же период 2019-го — 1771). Почти 80% из них — люди старше трудоспособного возраста.