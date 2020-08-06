МВД предупредило организаторов несанкционированных массовых мероприятий об ответственности за последствия

Источник материала: Tut.by

«Мы предупреждаем организаторов несанкционированных массовых мероприятий об их персональной ответственности за все негативные последствия», — заявил замминистра внутренних дел Беларуси Александр Барсуков. Видеообращение представителя МВД к организаторам протестов и гражданам, которые планируют принять участие в акциях, опубликовано в телеграм-канале ATN_NEWS.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Представитель МВД отметил, что избирательная кампания проходит в напряженных условиях.

— Во время санкционированных и несанкционированных мероприятий нередко звучат призывы к подрыву стабильности и независимости Беларуси. Происходящее сейчас — это часть политической технологии, которая направлена на расшатывание и дестабилизацию ситуации в нашей стране. Мы предупреждаем организаторов несанкционированных массовых мероприятий об их персональной ответственности за все негативные последствия, — заявил Барсуков.

МВД попросило граждан не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях и напомнило об ответственности за нарушение законодательства.

— Участники таких мероприятий должны понимать: провоцируя органы правопорядка на принятие превентивных и в том числе силовых мер, они ставят под угрозу безопасность обычных граждан, оказавшихся в эпицентре событий, — сказал он.

В МВД заявили, что «не допустят хаоса, не позволят устраивать беспорядки на улицах».

— Поверьте, у нас достаточно сил и средств, чтобы противостоять тем, кто не желает соблюдать закон нашей страны. Сотрудники милиции обязаны применять к нарушителям меры, прямо предусмотренные законом, это их долг.

Барсуков призвал сделать свой выбор цивилизованно, без хаоса и беспорядков, уважая мнения других людей и тех, кто стоит на страже закона.