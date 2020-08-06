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В Витебске будут судить банду из 15 человек, которые обманом просили людей брать на себя кредиты
06.08.2020 11:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Витебске будут судить 15 человек — их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. По делу проходит 83 потерпевших,
Двое витеблян в конце 2018 года создали преступную группировку, в которую вовлекли 13 человек.
Мошенники убеждали людей оформить на себя кредиты на покупку бытовой техники. Товар доставался организаторам группировки, а платили за него жертвы обмана.
Потерпевшими признаны 83 человека. Ущерб — свыше 390 тысяч рублей.
Организаторы разрабатывали схемы мошенничества, выбирали жертв, проводили «обучение» членов группы, сбывали похищенное, распределяли между всеми деньги.
Девять фигурантов из 15 находятся под стражей.
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Мошенники убеждали людей оформить на себя кредиты на покупку бытовой техники. Товар доставался организаторам группировки, а платили за него жертвы обмана.
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