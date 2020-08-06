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Сморгонских велосипедистов, катавшихся по городу, будут судить

06.08.2020 14:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сморгони будут судить семерых велосипедистов, которые катались по городу. На жителей районного центра милиция составила протоколы об административном нарушении по статье 23.34 КоАП за «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Судебные заседания назначены на 11 августа.


Фото: pixabay.com

Велопрогулка в Сморгони состоялась 14 июля. На нее собралось семь человек, которые проехались по центру города, сделали несколько кругов по населенному пункту, а потом начали разъезжаться. Через несколько дней участников начали вызывать в милицию. На всех были составлены протоколы об участии в несанкционированном массовом мероприятии. У некоторых изъяли телефоны.

 — Мы писали жалобу в прокуратуру об изъятых телефонах, забирать их у нас не имели никакого права. Ответа нет до сих пор, но секретарь суда уже сообщила, что наши дела об административном правонарушении будут рассматриваться 11 августа, — говорит одна из участниц велопрогулки Екатерина.

Другая участница — Алина — рассказывает, что несколько человек вызвали на 9.00, кого-то — на 9.20. При этом, рассказывает женщина, ее приглашали на заседания посредством одного из мессенджеров, однако она настояла, чтобы повестку ей прислали обычной почтой и вручили под подпись.

С протоколом женщина не согласна. Она рассказывает, что велопрогулка была мирной и тихой, никто не выкрикивал никаких лозунгов, но в конце велозаезда к его участникам подошли милиционеры для проверки документов.

— Якобы им поступила жалоба о том, что велосипедисты распивают спиртные напитки. Прямо во время езды на велосипеде, получается, — говорит женщина.

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Теги: Минск
 
 
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В Сморгони будут судить семерых велосипедистов, которые катались по городу. На жителей районного центра милиция составила протоколы об административном...
 
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