Сморгонских велосипедистов, катавшихся по городу, будут судить

Источник материала: Tut.by

В Сморгони будут судить семерых велосипедистов, которые катались по городу . На жителей районного центра милиция составила протоколы об административном нарушении по статье 23.34 КоАП за «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Судебные заседания назначены на 11 августа.



Фото: pixabay.com

Велопрогулка в Сморгони состоялась 14 июля. На нее собралось семь человек, которые проехались по центру города, сделали несколько кругов по населенному пункту, а потом начали разъезжаться. Через несколько дней участников начали вызывать в милицию. На всех были составлены протоколы об участии в несанкционированном массовом мероприятии. У некоторых изъяли телефоны.

— Мы писали жалобу в прокуратуру об изъятых телефонах, забирать их у нас не имели никакого права. Ответа нет до сих пор, но секретарь суда уже сообщила, что наши дела об административном правонарушении будут рассматриваться 11 августа, — говорит одна из участниц велопрогулки Екатерина.

Другая участница — Алина — рассказывает, что несколько человек вызвали на 9.00, кого-то — на 9.20. При этом, рассказывает женщина, ее приглашали на заседания посредством одного из мессенджеров, однако она настояла, чтобы повестку ей прислали обычной почтой и вручили под подпись.

С протоколом женщина не согласна. Она рассказывает, что велопрогулка была мирной и тихой, никто не выкрикивал никаких лозунгов, но в конце велозаезда к его участникам подошли милиционеры для проверки документов.

— Якобы им поступила жалоба о том, что велосипедисты распивают спиртные напитки. Прямо во время езды на велосипеде, получается, — говорит женщина.

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