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Грубо нарушили порядок. В Минске двух человек осудили на 10 суток за расклеивание листовок о выборах

06.08.2020 14:34 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 3 августа Алексей Диденко и Виктория Конюшенко расклеивали листовки на информационных стендах и были задержаны. Милиция расценила их действия как мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка. Суд с этим согласился и назначил каждому по десять суток административного ареста.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Алексей Диденко — инженер-программист. Согласно протоколу милиции, 3 августа около 21 часа он находится на улице Розы Люксембург в Минске и «совместно с иным лицом разместил на информационном стенде листовку информационного характера, содержащую рекомендацию о порядке голосования, чем совершил умышленные действия, нарушающие общественный порядок, выразившиеся в явном неуважении к обществу».

Вечер 3 августа и утро следующего дня Алексей провел в Московском РОВД.

— Мы на работе договорились: если до 12 часов дня кто-то не выходит на связь — начинаем разыскивать, — рассказывает Юрий, начальник Алексея Диденко. — Леша каким-то образом предупредил своего друга, что его задержали. Поэтому на следующий день я стал звонить в 102, сказал, что мой сотрудник не вышел на работу, что его, вероятно, задержали. Позже мне подтвердили эту информацию.

По данным РОВД, рассказывает Юрий, Алексея Диденко задержали за мелкое хулиганство по статье 17.1 Кодекса административных правонарушений.

Статья 17.1. Мелкое хулиганство

Оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу.

Статья предусматривает наложение штрафа в размере от 2 до 30 базовых величин или административный арест.

4 августа, рассказывает Юрий, он поехал в суд Московского района, однако дело туда за весь день не поступило. Заседание состоялось только во второй половине дня 5 августа. Дело рассматривала судья Татьяна Мотыль.

Алексей Диденко во время судебного заседания находился в Центре изоляции правонарушителей, объяснения он давал по видеосвязи. Согласно материалам дела, милиционер-водитель обнаружил парня и девушку, которые расклеивали листовки, и сообщил об этом в дежурную часть.

На листовках, зачитала судья, было написано «сейчас или никогда, последний шанс все изменить, молчание — знак согласия, станьте наблюдателем, если вам не все равно».

В итоге судья признала Алексея Диденко виновным в совершении мелкого хулиганства и назначила ему 10 суток административного ареста.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Такой же срок — 10 суток ареста — получила и Виктория Конюшенко. Попасть на рассмотрение ее дела друзьям не удалось: о времени заседания им стало известно лишь за 10 минут до начала.

По словам Ксении, подруги Виктории, примерно в 21.30 3 августа она получила сообщение: «Листовки». Позже удалось выяснить, что Викторию Конюшенко задержали за мелкое хулиганство: она расклеивала листовки на информационных стендах подъездов.

— Вечером Вика написала, что, скорее всего, останется в РОВД на ночь, что суд будет завтра. Мы целый день звонили в суд Московского района, но никто не мог ответить, когда будет рассмотрение. В итоге суд прошел лишь 5 августа в 16.10. На тот момент Вика уже была в ЦИПе.

По словам Ксении, с Диденко ее подруга не была знакома до задержания.

 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 3 августа Алексей Диденко и Виктория Конюшенко расклеивали листовки на информационных стендах и были задержаны. Милиция расценила их действия как мелкое...
 
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