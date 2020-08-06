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В Житковичском лесхозе запустили новое пеллетное производство
06.08.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕще один пеллетный завод запустили в Беларуси. На этот раз в Житковичах. Экологически чистые топливные гранулы в основном пойдут на экспорт. Ежегодная мировая потребность превышает 40 миллионов тонн. И этот показатель постоянно увеличивается. В прошлом году Президент поставил задачу по переработке всего древесного сырья внутри страны. Программа предусматривала создание шести пеллетных производств в разных регионах. В Житковичах это пятый. Ежегодно здесь будут производить 20 тысяч тонн экспортной продукции. Благодаря новому предприятию в районе создано 16 новых рабочих мест.
Виталий Дрожжа, Министр лесного хозяйства Беларуси: "Уже те производства, которые созданы, они рентабельны. За июнь месяц первый миллион долларов мы уже заработали. По году мы ожидаем увеличения валютной выручки порядка 15 миллионов долларов. В этой связи нами уже принято решение о строительстве еще минимум 6 заводов. Уже работа активно ведется, практически решены вопросы земельных участков".
В ближайшее время будет запущен еще один пеллетный завод. Новое производство появится в Мозыре.
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Еще один пеллетный завод запустили в Беларуси. На этот раз в Житковичах. Экологически чистые топливные гранулы в основном пойдут на экспорт. Ежегодная мировая...
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