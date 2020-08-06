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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Житковичском лесхозе запустили новое пеллетное производство Еще один пеллетный завод запустили в Беларуси. На этот раз в Житковичах. Экологически чистые топливные гранулы в основном пойдут на экспорт. Ежегодная мировая...

Еще один пеллетный завод запустили в Беларуси. На этот раз в Житковичах. Экологически чистые топливные гранулы в основном пойдут на экспорт. Ежегодная мировая потребность превышает 40 миллионов тонн. И этот показатель постоянно увеличивается. В прошлом году Президент поставил задачу по переработке всего древесного сырья внутри страны. Программа предусматривала создание шести пеллетных производств в разных регионах. В Житковичах это пятый. Ежегодно здесь будут производить 20 тысяч тонн экспортной продукции. Благодаря новому предприятию в районе создано 16 новых рабочих мест.В ближайшее время будет запущен еще один пеллетный завод. Новое производство появится в Мозыре.