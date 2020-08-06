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Выборы-2020: Досрочное голосование. Белорусские артисты свою гражданскую позицию проявляют досрочно
06.08.2020 16:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУ многих белорусских артистов на август уже расписаны концертные графики. Потому свою гражданскую позицию они также проявляют досрочно. Свой голос отдают как уже состоявшиеся мэтры, так и молодые артисты, деятели культуры, телеведущие.
Напомним, в дни досрочного голосования избирательные участки работают с 10 до 14 и с 16 до 19 часов.
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У многих белорусских артистов на август уже расписаны концертные графики. Потому свою гражданскую позицию они также проявляют досрочно. Свой голос отдают как уже...
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