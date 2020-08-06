Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выборы-2020: Досрочное голосование. Белорусские артисты свою гражданскую позицию проявляют досрочно У многих белорусских артистов на август уже расписаны концертные графики. Потому свою гражданскую позицию они также проявляют досрочно. Свой голос отдают как уже...

У многих белорусских артистов на август уже расписаны концертные графики. Потому свою гражданскую позицию они также проявляют досрочно. Свой голос отдают как уже состоявшиеся мэтры, так и молодые артисты, деятели культуры, телеведущие.Напомним, в дни досрочного голосования избирательные участки работают с 10 до 14 и с 16 до 19 часов.