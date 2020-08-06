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Во время уборочной кампании на полях дежурят спасатели или добровольцы пожарной дружины

06.08.2020 18:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как собрать урожай и сделать это безопасно? Во время уборочной кампании на полях дежурят спасатели или добровольцы пожарной дружины. Это не прихоть аграриев и бойцов МЧС. Главная цель - не допустить пожара на поле или возгорания техники.  В сухую погоду любая искра может обернуться серьезным ЧП, а наличие пожарной бригады рядом минимизирует последствия в случае происшествия. 

Владимир Королев о работе спасателей на полях. Вот уже 20 лет Вадим Разновко каждое лето меняет место работы: водитель спасательной машины пересаживается на комбайн,  помогает родному колхозу в уборке урожая. Только в Логойском районе 4 спасателя на время сменили свою профессию. Чтобы не произошло возгорания, комбайнерам необходимо регулярно очищать от намотавшейся соломы вращающиеся детали в зерноуборочной машине - битеры, соломонабиватели, транспортеры, подборщики, шнеки и другие элементы. 

По законодательству нашей страны,  в местах уборки зерновых должно быть организовано дежурство добровольной пожарной дружины или спасателей. В случае возникновения ЧС они должны оперативно потушить пожар. Спецтехника обязана сопровождать комбайны на протяжении всего пути, в том числе и недалеко дежурить во время уборки.  В рамках уборочной кампании спасатели только в Минской области обследовали около 1,5 тысячи  объектов. Это зернотоки, склады, сушилки и многое другое. Такая своего рода профилактическая работа. 

Об эффективной работе дежурных автоцистерн ярко говорит случай на этой неделе в Смолевичском районе. Дежурившие спасатели оперативно ликвидировали возгорание на поле. Причина пожара неизвестна до сих пор. Грамотная командная работа дает и хороший результат. 

 
 
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Как собрать урожай и сделать это безопасно? Во время уборочной кампании на полях дежурят спасатели или добровольцы пожарной дружины. Это не прихоть аграриев и...
 
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