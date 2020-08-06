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Сладкая книга. Торт в виде книги Франциска Скорины

06.08.2020 16:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня  исполняется 503 года со дня выхода первой печатной книги Франциска Скорины - Псалтыря. В связи с этим событием один из столичных ресторанов приготовил настоящий торт в виде старинной книги. Над ней работал сам шеф-повар. Чтобы повторить стародавний текст и портрет Скорины, он использовал рисовую бумагу и натуральный пищевой краситель.

Анастасия Пузыч, руководитель ресторана: "Изготовили мы его в честь нашего праздника. Мы отмечаем день первопечати первой книги. И это наш домашний "Наполеон", который сделан с добавлением цукатов из апельсинов. Все сделано по домашнему рецепту  нашим шеф-поваром. Надеюсь, что это будет очень вкусно".

Перед тем как попробовать "сладкую книгу”, гостям выдают небольшой  манускрипт с информацией о белорусском просветителе.

 
 
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Сегодня  исполняется 503 года со дня выхода первой печатной книги Франциска Скорины - Псалтыря. В связи с этим событием один из столичных ресторанов приготовил...
 
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