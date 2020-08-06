Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сладкая книга. Торт в виде книги Франциска Скорины Сегодня исполняется 503 года со дня выхода первой печатной книги Франциска Скорины - Псалтыря. В связи с этим событием один из столичных ресторанов приготовил...

Сегодня исполняется 503 года со дня выхода первой печатной книги Франциска Скорины - Псалтыря. В связи с этим событием один из столичных ресторанов приготовил настоящий торт в виде старинной книги. Над ней работал сам шеф-повар. Чтобы повторить стародавний текст и портрет Скорины, он использовал рисовую бумагу и натуральный пищевой краситель.Перед тем как попробовать "сладкую книгу”, гостям выдают небольшой манускрипт с информацией о белорусском просветителе.