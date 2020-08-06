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Сладкая книга. Торт в виде книги Франциска Скорины
06.08.2020 16:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня исполняется 503 года со дня выхода первой печатной книги Франциска Скорины - Псалтыря. В связи с этим событием один из столичных ресторанов приготовил настоящий торт в виде старинной книги. Над ней работал сам шеф-повар. Чтобы повторить стародавний текст и портрет Скорины, он использовал рисовую бумагу и натуральный пищевой краситель.
Анастасия Пузыч, руководитель ресторана: "Изготовили мы его в честь нашего праздника. Мы отмечаем день первопечати первой книги. И это наш домашний "Наполеон", который сделан с добавлением цукатов из апельсинов. Все сделано по домашнему рецепту нашим шеф-поваром. Надеюсь, что это будет очень вкусно".
Перед тем как попробовать "сладкую книгу”, гостям выдают небольшой манускрипт с информацией о белорусском просветителе.
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Сегодня исполняется 503 года со дня выхода первой печатной книги Франциска Скорины - Псалтыря. В связи с этим событием один из столичных ресторанов приготовил...
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