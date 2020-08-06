На синей ветке метро останавливалось движение поездов

Источник материала: Tut.by

На синей ветке метро перебои в движении поездов. На станции «Восток» на рельсы упал человек, сообщают читатели TUT.BY.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Официального комментария от Минского метрополитена пока нет.

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