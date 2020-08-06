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На синей ветке метро останавливалось движение поездов

06.08.2020 16:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На синей ветке метро перебои в движении поездов. На станции «Восток» на рельсы упал человек, сообщают читатели TUT.BY.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Официального комментария от Минского метрополитена пока нет.

(будет дополнено)

 
 
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На синей ветке метро перебои в движении поездов.
 
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