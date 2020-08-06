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Выращиванием элитных семян занимаются аграрии Смолевичского района
06.08.2020 16:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Смолевичском районе на сегодня убрано более трети площадей зерновых. Кстати, одно из местных хозяйств - "Шипяны-АСК" - специализируется на производстве элитных семян. Это ученые НПЦ по земледелию Академии наук. Они выращивают сорта зерна, которое покупают аграрии из всей страны. Сейчас в Шипянах убирают ячмень. При урожайности более 70 центнеров с гектара, такая же отдача и у пшеницы. Всего же специалисты выводят семена по 15 видам разных зернобобовых культур.
Вадим Костеневич, директор РУП "Шипяны-АСК": "Мы начали убору озимой пшеницы сорта «Элегия». Это популярный сорт, который районирован не только в Республике Беларусь, но и далеко за ее пределами. Ее средняя урожайность около 65 центнеров. Наша задача - получить зерно на корм, фураж или КХП, но и для реализации семян. Реализуем сорта озимой пшеницы, тритикале, ячменя".
Все зерно сушат и перерабатывают на комплексе самого хозяйства. Здесь можно хранить 7 тысяч тонн зерна, из которого изготавливают около 3 тысяч тонн семян.
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В Смолевичском районе на сегодня убрано более трети площадей зерновых. Кстати, одно из местных хозяйств - "Шипяны-АСК" - специализируется на производстве элитных...
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