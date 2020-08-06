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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Выращиванием элитных семян занимаются аграрии Смолевичского района В Смолевичском районе на сегодня убрано более трети площадей зерновых. Кстати, одно из местных хозяйств - "Шипяны-АСК" - специализируется на производстве элитных...

В Смолевичском районе на сегодня убрано более трети площадей зерновых. Кстати, одно из местных хозяйств - "Шипяны-АСК" - специализируется на производстве элитных семян. Это ученые НПЦ по земледелию Академии наук. Они выращивают сорта зерна, которое покупают аграрии из всей страны. Сейчас в Шипянах убирают ячмень. При урожайности более 70 центнеров с гектара, такая же отдача и у пшеницы. Всего же специалисты выводят семена по 15 видам разных зернобобовых культур.Все зерно сушат и перерабатывают на комплексе самого хозяйства. Здесь можно хранить 7 тысяч тонн зерна, из которого изготавливают около 3 тысяч тонн семян.