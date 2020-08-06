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Прогноз погоды на 7 августа
06.08.2020 16:48 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси будет определять антициклон с центром над странами Балтии.
Внимание!
Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении! (оранжевый уровень опасности). Днем 7 августа (пятница) по югу страны максимальная температура воздуха достигнет +30°С.
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Синоптическая ситуация в Беларуси: погодные условия в Беларуси будет определять антициклон с центром над странами Балтии. Внимание! Предупреждение о...
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