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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Линейка общественного транспорта столицы расширяется С кондиционером и USB-портами. Столичный автобусный парк до конца года пополнится новыми моделями общественного транспорта - это 330 автобусов большей вместимости и...

С кондиционером и USB-портами. Столичный автобусный парк до конца года пополнится новыми моделями общественного транспорта - это 330 автобусов большей вместимости и 150 троллейбусов с автономным ходом. Один из главных параметров обновленной линейки - комфорт: возможность заряжать мобильные телефоны, поддержание комфортного климата в салоне, а также низкий пол и система наклона кузова для удобной посадки.Запас автономного хода в городском режиме для троллейбусов будет не менее 15 км, а автобусы оборудуют двигателем экологического класса Евро-5.