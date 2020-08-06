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Линейка общественного транспорта столицы расширяется
06.08.2020 16:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTС кондиционером и USB-портами. Столичный автобусный парк до конца года пополнится новыми моделями общественного транспорта - это 330 автобусов большей вместимости и 150 троллейбусов с автономным ходом. Один из главных параметров обновленной линейки - комфорт: возможность заряжать мобильные телефоны, поддержание комфортного климата в салоне, а также низкий пол и система наклона кузова для удобной посадки.Запас автономного хода в городском режиме для троллейбусов будет не менее 15 км, а автобусы оборудуют двигателем экологического класса Евро-5.
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С кондиционером и USB-портами. Столичный автобусный парк до конца года пополнится новыми моделями общественного транспорта - это 330 автобусов большей вместимости и...
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