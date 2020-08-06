Меняют даже председателей. В Минском районе прямо во время выборов отзывают членов комиссии

Источник материала: Tut.by

В Беларуси проходит досрочное голосование на президентских выборах. Тем временем Минский райисполком с конца июля и до 4 августа, когда уже стартовало голосование, изменил состав комиссий на восьми участках. В некоторых случаях члены комиссии выбывают, в некоторых их заменяют на других, причем меняют даже председателей. Большинство выбывших членов комиссии — «люди опытные», до этого ни раз работали на выборах, их выдвигали группы избирателей и БРСМ.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Итак, 29 июля Минский райисполком решил освободить трех членов комиссии, все они до этого ни раз считали голоса на выборах: Татьяна Гуленок (Городищанский участок для голосования № 57) — выдвигалась от группы граждан, Светлана Василевская (Первый Боровлянский участок № 1) — выдвигалась от БРСМ, Екатерина Горбелик (Второй Лесковский участок № 9) — выдвигалась от избирателей. Из решения районной избирательной комиссии следует, что Гуленок, Горбелик и Василевская сами написали заявление с просьбой освободить их от работы на выборах. Заменять их никем не стали, просто участковые комиссии, где они были представлены, уменьшились.

По закону, выйти из комиссии можно по личному заявлению, также отозвать полномочия может тот, кто выдвигал представителя (политическая партия, коллектив, общественная организация, группа граждан), прекратить полномочия члена комиссии может исполком — за систематические нарушения законодательства и неисполнение обязанностей. На практике таких случаев практически не было. Юрист кампании «Правозащитники за свободные выборы» Владимир Лобкович вспомнил всего один такой эпизод: на президентских выборах в 2010 году из членов участковой комиссии исключили представителя движения «За свободу» после того, как он возмутился, что явка на досрочном голосовании, зафиксированная в протоколе, не соответствует реальной, и опубликовал документ.

Если член комиссии выбывает, его либо заменяют новым (обращаются в общественные организации или политические партии), либо комиссия продолжает работать в усеченном составе (если общее число остается правомочным — не менее пяти членов).

31 июля произошли изменения в участковых комиссиях в агрогородке Лесном. Более десяти местных жителей написали заявление в милицию после того, как узнали, что их данные и подписи стоят в заявлениях избранных членов комиссий, за которых они на самом деле не подписывались. Речь идет о Восьмом Лесном участке для голосования № 18, где сомнения вызвали документы Людмилы Барбышевой, главного бухгалтера ЧУП «Карусель», Людмилы Дайняк, медсестры РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Александрова, Татьяны Нестерович, директора Дома культуры в Лесном. А также о Втором Лесном участке № 12, где в состав комиссии вошло 11 человек, все — учителя школы, шесть из них выдвигались от группы граждан, а значит, тоже должны были собрать минимум 10 подписей. По каждому нашлись избиратели, которые утверждают, что не ставили свою подпись под выдвижением следующих претендентов: учителя истории Геннадия Леонени, учителя английского языка Эльвиры Говоруновой, учителя трудов Ольги Булки, учителя физкультуры Елены Шинкевич, учителя английского языка Юлии Подкопаевой ( секретарь комиссии ), учителя белорусского языка и литературы Людмилы Каят. Однако ни один из названных членов комиссии не был исключен. Милиция передала заявление граждан в районную избирательную комиссию, после чего Минский райисполком принял решение включить этих же людей в те же участковые комиссии, но на этот раз не от группы граждан, а от коллективов, общественных организаций и политических партий — «Белорусский союз женщин», Коммунистическая партия Беларуси, Красный Крест, Белорусский фонд мира, профсоюз и Белорусское общественное объединение ветеранов (его членом оказался учитель истории со стажем работы 22 года).

3 августа произошли изменения на Четвертом Боровлянском участке № 4. Белорусский профсоюз работников образования и науки отозвал председателя комиссии Татьяну Маскалик, которая возглавляет профсоюзную ячейку в Боровлянской средней школе № 2, человека на выборах опытного. Как пояснили в школе, это решение Татьяна Георгиевна приняла сама, и коллегам ничего не объясняла. Ее место заняла директор школы Еленя Хиля, для которой эти выборы первые, ее тоже выдвинул профсоюз.

4 августа, когда уже началось досрочное голосование, отозвали и председателя комиссии на Первом Большевистском участке № 84 Людмилу Кухто, которая является управляющей делами сельского исполкома в агрогородке Большевик. Выдвигал Людмилу Александровну «Белорусский союз женщин». Он же, по ее словам, и отозвал ее кандидатуру, причины Людмила Кухто не пояснила. Решение об отзыве было опубликовано на сайте райисполкома сегодня, 5 августа, на второй день досрочного голосования. Нового председателя избрали из действующих членов участковой комиссии, то есть комиссия стала на одного человека меньше.

Также 4 августа изменился состав Шестого Лесного участка для голосования № 16. Фищенко Дмитрий, который выдвигался от БРСМ, и Фищенко Елена, которую выдвинула группа избирателей, сами написали заявление об освобождении от работы на выборах. Их решили также никем не заменять, комиссия продолжает работу в усеченном составе.

В отделе организационно-кадровой работы Минского райисполкома TUT.BY пояснили, что в «решениях прописаны все основания , других комментариев не будет».