Жители Вилейки говорят, что некоторых бюджетников просят голосовать досрочно. Власти это отрицают

Источник материала: Tut.by

Жители Вилейки сообщают, что в их городе сотрудников некоторых бюджетных организаций просят проголосовать на выборах досрочно. Власти города это отрицают, а в местной избирательной комиссии говорят, что с такими жалобами никто еще не обращался.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Читатели TUT.BY сообщают, что в городе Вилейка сотрудников некоторых бюджетных организаций просят проголосовать на выборах досрочно, и лучше всего это сделать почему-то сегодня, 6 августа. Причем людей якобы даже отпускают с работы.

— Просят проголосовать досрочно, идеально — сегодня, предоставляют машину и отвезут в рабочее время на участок, который назовешь, — говорит сотрудник автопарка № 5 в Вилейке.

Дозвониться до руководства автопарка TUT.BY не удалось. В районной избирательной комиссии нам сказали, что с жалобами по поводу того, что на местных предприятиях просят проголосовать досрочно, к ним не обращались.

Один из читателей TUT.BY написал в редакцию о том, что проголосовать досрочно некоторые бюджетные организации города просили на собрании в районном исполкоме. Однако в самом Вилейском районном исполнительном комитете эту информацию опровергают.

— Никакого собрания не было, все работают на своих рабочих местах. Когда голосовать — право избирателя, — ответили нам.

Сотрудники Вилейской центральной районной больницы и начальной школы № 6 говорят, что их на работе голосовать досрочно не просили. Сотрудник районной поликлиники также сказал, что не слышал от руководства просьб идти на досрочное голосование, никаких собраний по этому поводу у них в поликлинике не было.