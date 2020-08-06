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«Надеемся на ваш честный выбор». Выпускники еще двух гимназий написали обращение к учителям
06.08.2020 16:58 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Вы учили нас быть честными, теперь мы просим об этом вас», — говорят бывшие выпускники гимназии № 1 Минска в видеообращении к учителям всей страны. Написали обращение к учителям и выпускники столичной гимназии № 29 — после материала о том, как там с участков выгоняют наблюдателей. Вспомнили последние случаи, когда перед выборами бывшие ученики просили педагогов считать честно.
Выпускники гимназии № 1: «Вы учили нас быть честными»
Дарья Васильева окончила гимназию № 1 имени Францыска Скорины в 2012 году, сейчас она работает дизайнером. Девушка рассказывает, что видео от выпускников ее гимназии — это душевный порыв. В записи участвовали более 40 человек.
Раньше выпускники гимназии уже писали обращение к учителям с призывом оставаться честными и отправили его в учреждение. Тогда письмо подписало около 500 человек. Об ответе выпускникам ничего не известно.
«Теперь мы обращаемся к учителям всей Беларуси на каждом избирательном участке <…> Вы учили нас быть честными, теперь мы просим об этом вас», — говорят выпускники в видеообращении.
Выпускники рассказали, что их в избирком не берут, поэтому попросили учителей сделать выбор «в пользу жизни без страха, лжи, пустых обещаний».
В гимназии № 1 также учился сын претендента в президенты Виктора Бабарико — Эдуард Бабарико, который сейчас находится в СИЗО. О нем выпускники также упомянули.
Выпускники гимназии № 29: «Как можно сосчитать два-три десятка человек так, что получилось две сотни?»
В гимназии № 29 работает сразу несколько участков — № 38, 39, 40. Независимые наблюдатели там считают явку на улице. В первый день досрочного голосования они насчитали на участке № 38 23 человека, а в протоколе было написано, что проголосовали 76 избирателей. На участке № 39 наблюдатели зафиксировали 32 избирателя, а в протоколе комиссия указала 159.
После того как об этих фактах стало известно общественности, бывшие выпускники гимназии написали обращение членам УИК с призывом к честному подсчету голосов.
«4 августа вся страна
Как можно в школе, выпустившей сотни медалистов и медалисток международных олимпиад по точным наукам, сосчитать два-три десятка человек так, что получилось две сотни?
<…> Годы обучения в стенах гимназии готовят ее учеников к самым сложным испытаниям в последующей жизни. Прошу вас, не добавляйте к этим испытаниям пять лет жизни в бесправной стране», — сказано в обращении выпускников.
Под текстом
Кто еще писал обращения к членам УИК и учителям перед выборами
Напомним, ранее
Больше 700 выпускников факультета радиофизики БГУ
Около 700 подписей под
Также к своим учителям
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Выпускники еще двух столичных гимназий обратились к своим учителям. Одни просто записали душевный порыв, вторые - возмутились отношением учителей из УИК, которые...
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