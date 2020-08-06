«Надеемся на ваш честный выбор». Выпускники еще двух гимназий написали обращение к учителям

Источник материала: Tut.by

«Вы учили нас быть честными, теперь мы просим об этом вас», — говорят бывшие выпускники гимназии № 1 Минска в видеообращении к учителям всей страны. Написали обращение к учителям и выпускники столичной гимназии № 29 — после материала о том, как там с участков выгоняют наблюдателей. Вспомнили последние случаи, когда перед выборами бывшие ученики просили педагогов считать честно.



Гимназия № 1 в Минске. Фото: «Яндекс.Карты»

Выпускники гимназии № 1: «Вы учили нас быть честными»

Дарья Васильева окончила гимназию № 1 имени Францыска Скорины в 2012 году, сейчас она работает дизайнером. Девушка рассказывает, что видео от выпускников ее гимназии — это душевный порыв. В записи участвовали более 40 человек.

Раньше выпускники гимназии уже писали обращение к учителям с призывом оставаться честными и отправили его в учреждение. Тогда письмо подписало около 500 человек. Об ответе выпускникам ничего не известно.

«Теперь мы обращаемся к учителям всей Беларуси на каждом избирательном участке <…> Вы учили нас быть честными, теперь мы просим об этом вас», — говорят выпускники в видеообращении.

Выпускники рассказали, что их в избирком не берут, поэтому попросили учителей сделать выбор «в пользу жизни без страха, лжи, пустых обещаний».

В гимназии № 1 также учился сын претендента в президенты Виктора Бабарико — Эдуард Бабарико, который сейчас находится в СИЗО. О нем выпускники также упомянули.

Выпускники гимназии № 29: «Как можно сосчитать два-три десятка человек так, что получилось две сотни?»



Гимназия № 29. Фото: наблюдатели

В гимназии № 29 работает сразу несколько участков — № 38, 39, 40. Независимые наблюдатели там считают явку на улице. В первый день досрочного голосования они насчитали на участке № 38 23 человека, а в протоколе было написано, что проголосовали 76 избирателей. На участке № 39 наблюдатели зафиксировали 32 избирателя, а в протоколе комиссия указала 159.

После того как об этих фактах стало известно общественности, бывшие выпускники гимназии написали обращение членам УИК с призывом к честному подсчету голосов.

«4 августа вся страна прочла о событиях , бросающих тень на все, над чем трудились поколения учителей школы на протяжении почти 70 лет, на все достижения ее учеников и выпускников, на все доверие родителей, отдавших гимназии своих детей.



Фото: наблюдатель Ольга

Как можно в школе, выпустившей сотни медалистов и медалисток международных олимпиад по точным наукам, сосчитать два-три десятка человек так, что получилось две сотни?

<…> Годы обучения в стенах гимназии готовят ее учеников к самым сложным испытаниям в последующей жизни. Прошу вас, не добавляйте к этим испытаниям пять лет жизни в бесправной стране», — сказано в обращении выпускников.

Под текстом подписалось более 600 человек.

Кто еще писал обращения к членам УИК и учителям перед выборами

Напомним, ранее открытое обращение за честные выборы писали выпускники Лицея БГУ. Сейчас под ним более 1800 подписавшихся.

Больше 700 выпускников факультета радиофизики БГУ подписали открытое обращение к членам избирательных комиссий. Они просят о необходимости честного подсчета голосов.

Около 700 подписей под обращением к учителям — членам участковой избирательной комиссии оставили выпускники гимназии № 13 Минска.

Также к своим учителям обратились более 400 выпускников гимназии № 41 Минска.