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«Зубами я тяну корабль весом 614 тонн!» Истории рекордсменов книги рекордов Гиннеса

06.08.2020 17:22 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Кто такие рекордсмены книги рекордов Гиннеса? Кто-то может сказать, что это люди, похожие на супергероев. Кто-то скажет, что они просто чудаки. Но и в том и в другом случае, это люди, совершившие невероятные вещи. Мы собрали интересные истории рекордсменов Гиннеса: кто-то тягает зубами корабли и самолеты, кто-то стал самым молодым гроссмейстером в 12 лет, а кто-то пересек Атлантический океан на вёслах! Они рассказали нам о том, что получают рекордсмены, сложно ли подтвердить свой рекорд и зачем все это вообще нужно людям. 

 
 
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Сложно ли стать рекордсменом Гиннеса? Получают ли что-то рекордсмены взамен? Истории людей, совершивших удивительные вещи.
 
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