|
В Пинске сторонникам Светланы Тихановской разрешили провести пикет в парке возле ямы
06.08.2020 17:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Пинске сторонникам Светланы Тихановской разрешили провести 7 августа пикет в городском парке. Те от проведения мероприятия отказались, сославшись на то, что не смогут обеспечить безопасность участников из-за свежевырытой ямы, которая появилась недалеко от сцены, сообщает
Пинский горисполком согласовал сторонникам кандидата в президенты Светланы Тихановской дату и время проведения пикета в ее поддержку — 7 августа с 10.00 до 16.00.
Между тем на месте проведения предстоящего пикета в городском парке появилась глубокая свежевырытая экскаватором яма. Дать гарантию того, что во время агитации в эту яму никто не упадет, организаторы не могут, поэтому от проведения мероприятия отказались.
Напомним, во время выборов белорусские города накрыла
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)