В Пинске сторонникам Светланы Тихановской разрешили провести пикет в парке возле ямы

Источник материала: Tut.by

В Пинске сторонникам Светланы Тихановской разрешили провести 7 августа пикет в городском парке. Те от проведения мероприятия отказались, сославшись на то, что не смогут обеспечить безопасность участников из-за свежевырытой ямы, которая появилась недалеко от сцены, сообщает «Медиа-Полесье» .





Пинский горисполком согласовал сторонникам кандидата в президенты Светланы Тихановской дату и время проведения пикета в ее поддержку — 7 августа с 10.00 до 16.00.

Между тем на месте проведения предстоящего пикета в городском парке появилась глубокая свежевырытая экскаватором яма. Дать гарантию того, что во время агитации в эту яму никто не упадет, организаторы не могут, поэтому от проведения мероприятия отказались.

Напомним, во время выборов белорусские города накрыла волна ремонтов . Ранее в Слуцке и Солигорске должны проходить встречи Светланы Тихановской с избирателями, в Вилейке с людьми должно было встречаться ее доверенное лицо. В это же время в Лепеле и Полоцке агитировать избирателей собирался другой кандидат в президенты — Андрей Дмитриев. Однако на всех этих площадках внезапно произошли какие-то проблемы, которые требуют срочного ремонта.