В санатории позвали досрочно голосовать. Бдительный отдыхающий: «Так вроде бы это запрещено законом?»

Источник материала: Tut.by

Постояльцам санатория «Буг» в Жабинковском районе предлагают проголосовать досрочно на участке в санатории. Читатель TUT.BY Александр поинтересовался, насколько это законно, ведь в соответствии с Избирательным кодексом «досрочное голосование не проводится на участках для голосования, образованных в санаториях».



Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Александр отдыхает в санатории «Буг» Жабинковского района. На днях он услышал из динамиков объявление о том, что проводится досрочное голосование.

«Удивился: ведь в соответствии со статьей 53 Избирательного кодекса досрочное голосование в санаториях запрещено. Решил подойти в избирательную комиссию. Разъяснения мне дали весьма расплывчато, но я не юрист, может, чего-то не понимаю. Главное, если есть закон, то все должны его соблюдать».

Действительно, статья 53 Избирательного кодекса гласит, что досрочное голосование не проводится на участках, «образованных в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях».

Однако не все так однозначно, пояснили в Жабинковской районной комиссии по выборам.

Речь в Кодексе идет о так называемых «закрытых участках», которые образуют в больницах, санаториях, профилакториях, чтобы смогли проголосовать люди, которые находятся в основной день голосования «в стационаре». И там могут голосовать только пациенты и постояльцы — и только в основной день выборов.

В данном же случае речь идет об обычном избирательном участке, который просто располагается на территории санатория. Проголосовать здесь могут не только гости «Буга», но и жители окрестных деревень. Границы участка указаны на сайте районной комиссии .

— Это обычный, простой участок. У нас в районе нет «закрытых участков». Там просто приглашали всех голосовать. Были составлены списки отдыхающих, которые заехали и будут отдыхать по 9 августа и позже. Опросили их, обзвонили участковые комиссии, где они зарегистрированы и должны были бы голосовать, чтобы узнать, не проголосовали ли они там, — объяснила секретарь районной комиссии Светлана Озольс.