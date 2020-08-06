в Гродно задержали Дмитрия Тита - доверенное лицо Светланы Тихановской

Источник материала: Tut.by

В Гродно задержали доверенное лицо Светланы Тихановской — Дмитрия Тита. Об этом TUT.BY сообщила представитель инициативной группы Тихановской Юлия Карначева. Дмитрий записал аудиосообщение, где говорит, что он находится в автомобиле ГАИ.

— Сейчас 13.25. Я еду в автомобиле ГАИ в РОВД, — говорит на аудиозаписи Дмитрий.

Он пытается узнать у сотрудников Госавтоинспекции, начался ли в отношении него административный процесс. Сотрудники говорят, что начнется.

Также Дмитрий рассказывает, что рядом с его машиной остались двое неизвестных мужчин в масках.

Причины задержание Дмитрия Тита пока не известны.