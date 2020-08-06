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в Гродно задержали Дмитрия Тита - доверенное лицо Светланы Тихановской
06.08.2020 18:10 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно задержали доверенное лицо Светланы Тихановской — Дмитрия Тита. Об этом TUT.BY сообщила представитель инициативной группы Тихановской Юлия Карначева. Дмитрий записал аудиосообщение, где говорит, что он находится в автомобиле ГАИ.
— Сейчас 13.25. Я еду в автомобиле ГАИ в РОВД, — говорит на аудиозаписи Дмитрий.
Он пытается узнать у сотрудников Госавтоинспекции, начался ли в отношении него административный процесс. Сотрудники говорят, что начнется.
Также Дмитрий рассказывает, что рядом с его машиной остались двое неизвестных мужчин в масках.
Причины задержание Дмитрия Тита пока не известны.
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Дмитрий записал аудиосообщение, где говорит, что он находится в автомобиле ГАИ.
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