Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На территории столичной гимназии № 29 открылась новая спортивная площадка Еще один шаг навстречу спорту. На территории столичной гимназии № 29 открылась новая спортивная площадка. Здесь и футбольное поле с искусственным покрытием, зона...

Еще один шаг навстречу спорту. На территории столичной гимназии № 29 открылась новая спортивная площадка. Здесь и футбольное поле с искусственным покрытием, зона для игры в баскетбол, беговые дорожки и силовые тренажеры. Кроме того, на стадионе появились парковки для велосипедов и игровая территория для самых маленьких.Приятным спортивным бонусом новая площадка станет не только для учащихся гимназии. Заниматься спортом здесь смогут и жители ближайших домов.