|
На территории столичной гимназии № 29 открылась новая спортивная площадка
06.08.2020 18:54 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕще один шаг навстречу спорту. На территории столичной гимназии № 29 открылась новая спортивная площадка. Здесь и футбольное поле с искусственным покрытием, зона для игры в баскетбол, беговые дорожки и силовые тренажеры. Кроме того, на стадионе появились парковки для велосипедов и игровая территория для самых маленьких.
Приятным спортивным бонусом новая площадка станет не только для учащихся гимназии. Заниматься спортом здесь смогут и жители ближайших домов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще один шаг навстречу спорту. На территории столичной гимназии № 29 открылась новая спортивная площадка. Здесь и футбольное поле с искусственным покрытием, зона...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)