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Блогер-миллионик из Климовичей закончила школу с золотой медалью и набрала на ЦТ 383 балла

06.08.2020 18:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По последним данным Белстата, в Климовичах живет 15,6 тысячи человек. Это в 64 раза меньше, чем подписчиков в TikTok-аккаунте Юлии Ломановой, которая в этом году закончила местную гимназию. Их у нее 1,2 миллиона. За два года Юля стала так популярна у подростков, что даже задумалась, что лучше: поступать в институт или заниматься каналом. В ответ на эти сомнения был собран семейный совет, Юля с родными все обсудила и решила: нужно идти в университет. ЦТ плюс аттестат принесли абитуриентке 383 балла. В прошлый четверг дружные Ломановы приехали в Минск, и блогер-миллионник подала документы в БГЭУ.


Название профессии, которую теперь уже первокурсница планирует получить, звучит очень серьезно: специалист по международным коммуникациям, переводчик-референт

БГЭУ — для Ломановых особенный университет. Его закончили Юлин папа и старший брат, но Юля решила поступать сюда не поэтому. Тут, говорит, можно сразу новый иностранный язык выучить и в экономике «прокачаться». К английскому, которым неплохо владеет, блогер хочет освоить еще и немецкий. Это она знает точно. На вопрос, готова ли бросить TikTok и работать строго по диплому, отвечает менее уверенно: «Планирую попробовать себя в разных сферах, посмотрим, что получится».

С блогерством Юлия когда-то тоже «только попробовала». Календарь тогда показывал 2018 год, лето подходило к концу, и уже где-то на горизонте был виден 10-й класс. Подруга рассказала Юле про TikTok. Школьница и раньше старалась что-то снимать, выкладывала в Instagram и на YouTube, но ничего «не заходило».


А тут подумала: новая соцсеть, почему бы не использовать еще одну попытку. Придумала ник @etto_julietta и начала с «липсинков» — роликов, где человек под музыку показывает движения, иллюстрирующие фразы и слова из песен. Опять все оказалось зря. Тогда Юля перешла к попытке № 2 — жанру комедия. Сразу это были смешные сюжеты, например, «комикс», как Юля хочет съесть мандарин, затем пошла «жиза» — жизненные истории из быта подростков. Первый комедийный ролик посмотрело 400 незнакомых девушке человек, второй — тысяча. «Кино» про мандарин — миллион.

@etto_julietta

Ну реально обидно же

 
Теги: Минск
 
 
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В TikTok-аккаунте Юли Ломановой из Климовичей более миллиона подписчиков. В этом году девушка закончила 11-й класс. ЦТ плюс аттестат принесли ей 383 балла, и она...
 
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