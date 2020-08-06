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В Гродненской области задержали двух независимых наблюдателей, одну из них осудили за неповиновение
06.08.2020 18:34 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В среду в Волковыске на Западном участке для голосования № 2 была задержана независимый наблюдатель Татьяна Езерская. Женщину доставили в отделение милиции, где на нее был составлен протокол об административном нарушении по статье 23.4 КОАП — «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий». Татьяна говорит, что просто отказывалась покидать коридор, в котором она записывала сколько людей пришло на участок на досрочном голосовании и никому не сопротивлялась. Также в четверг, 6 августа, в Дятлово была задержана другой независимый наблюдатель — Марина Капкович.
Татьяна из Волковыска рассказывает, что она наблюдала за голосованием на Западном участке № 2, который расположен в общежитии производственного коммунального унитарного предприятия «Волковысское коммунальное хозяйство».
— Я ничего противозаконного не делала. Я имею законное право, которое было дано мне местными жителями, подписи которых я честно собрала, находится на избирательном участке, во-вторых была я в коридоре и никому не мешала. Но комендант общежития попросил удалиться с участка. Оказалось, что в общежитии пропускной режим и я не имею право здесь быть. Надо находится на улице, а участок — на втором этаже, Как я могу узнать и понять, что в здание заходит избиратель или человек, который живет в общежитии? Естественно, я отказалась, — говорит Татьяна. Тогда была вызвана милиция и женщину забрали в РОВД.
— По его подсчетам за вторую половину дня на участок пришло 5 человека, а по данным избирательной комиссии — 255, — говорит Татьяна и связывает свое задержание именно с тем, чтобы она не смогла зафиксировать данное нарушение. — Я просто там была не очень удобна. Это понятно. Вызванной милиции я объясняла, что исполнять свои законные обязанности на улице я не могу и никому не мешаю. Стою на коридоре. Однако был составлен протокол об административном нарушении по статье 23.4 КОАП — «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий». В милиции меня продержали до момента закрытия избирательного участка. Забрали телефон, который на данный момент так и не отдали.
— Там остались видео, которые я снимала и на них видно, что я вела себя корректно и вежливо, — говорит Татьяна
Сегодня в суде Волковысского района прошел административный процесс по данному делу.
Татьяна собирается продолжать наблюдение, а насчет нарушения она написала заявления в Волковысский РИК и прокуратуру.
Сегодня, 6 августа, в Дятлово также была задержана еще один независимый наблюдатель — Марина Капкович. Про задержание женщины рассказывает ее знакомая Алеся.
— Марина является аккредитованным наблюдателем от инициативы «Честные люди». Мы познакомились с ней на участке №8 в среду вечером. Я также являюсь наблюдателем и пришла фотографировать протокол. Она не успела попасть в график наблюдения и считала избирателей, сидя перед школой. Сегодня утром договорились, что она продолжит дежурить, я ее подменю с 16.00 до 17.00. В 13.37 она прислала мне сообщение, что ее задержали, отвезли в милицию. Я позвонила в РОВД, там ответили лишь, что ведется разбирательство. Позже Марина прислала сообщение, что с ней находится еще один наблюдатель — Сергей. Вот и все, что я знаю, — рассказывает Алеся.
Ранее представители инициативы «Честные люди»
Председатель ЦИК Лидия Ермошина
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В среду в Волковыске на Западном участке для голосования № 2 была задержана независимый наблюдатель Татьяна Езерская. Женщину доставили в отделение милиции, где...
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