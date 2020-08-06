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«Он был очень высокий человек - за два метра». Лукашенко поделился воспоминаниями об отце

06.08.2020 18:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Александр Лукашенко рассказал о своей матери, отце и за что его поставили на учет в детскую комнату милиции. 


Дом Лукашенко в Александрии. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Президент Беларуси признался, что в то время (10−12 лет после войны) безотцовщина была обычным делом. По его словам, он не помнит, насколько было тяжело жить в тот период, но «тогда все бедно жили».

— Один раз я видел своего отца, когда он пришел к нам, мы с мамой жили в деревне. Я помню, он приходил домой, смутно помню, но он был очень высокий человек — за два метра. Подтянутый, высокий человек, больше я об отце ничего не помню. Мама даже не хотела, чтобы я говорил или вспоминал об отце. Она по характеру такая была — сын мой, и всё! Никаких близких, родных, она очень ревниво меня опекала. Обычная, простая, можно сказать, неграмотная деревенская женщина, но жестоко меня опекала. Я неплохо всегда учился. А потом еще и в музыкальную школу поступил, так она мне баян купила. Мы зарабатывали целое лето на это деньги. У меня были кое-какие способности, я играл неплохо на баяне, я хотел играть, я стремился, — рассказал Лукашенко.

По его словам, «пальцы до сих пор баян помнят».

Александр Лукашенко также признался, за что его поставили на учет в детской школе милиции.

— У нас в школе была банда такая ребят, которая переворачивала скамейки. Вот если что на перемене, пусть меня даже в школе не было, но все равно считают, что это я организовал какую-то заварушку. Для воспитания меня сразу на учет в детскую комнату милиции. И воздействие было очень серьезное, — рассказал он.

По его словам, в этой ситуации прежде всего было плохо из-за реакции его матери, которая расстраивалась и плакала.

 
 
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В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Александр Лукашенко рассказал о своей матери, отце и за что его поставили на учет в детскую комнату милиции.
 
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