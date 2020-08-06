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Еще и ярмарка. Что будет возле Ледового дворца, где 8 августа пройдет бесплатный концерт
06.08.2020 18:46 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Две ярмарки, концерт и перекрытие движения ради них — вот что будет происходить в Могилеве 8 августа. И все — в одном месте: на территории около Дворца культуры области и Ледового дворца.
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За три часа до этого возле Ледового дворца начнет работать продуктовая ярмарка. И продлится она с 15.00 до 23.00. Интересно, что ранее в Могилеве подобные ярмарки никогда не заканчивались так поздно.
На ярмарке собираются установить детские аттракционы, притом что рядом находится целый парк аттракционов. А еще около Дворца культуры области
Но и это не все: 8 августа перекроют проспект Пушкинский на участке от улицы Челюскинцев до улицы Гагарина. Перекрытие продлится с 16.00 до 24.00. А еще с 8 утра должна быть свободна от транспорта парковка возле парка аттракционов,
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Движение на ближайших улицах будет перекрыто, парковки должны быть свободны от авто.
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