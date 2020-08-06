Еще и ярмарка. Что будет возле Ледового дворца, где 8 августа пройдет бесплатный концерт

Источник материала: Tut.by

Две ярмарки, концерт и перекрытие движения ради них — вот что будет происходить в Могилеве 8 августа. И все — в одном месте: на территории около Дворца культуры области и Ледового дворца.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Мы уже рассказывали , что 8 августа около Дворца культуры области пройдет бесплатный концерт с участием групп Boney M, «Дискотека Авария», «Сябры», «Кар-Мэн», Инной Афанасьевой. Он продлится с 18.00 до, предположительно, 23.00.

За три часа до этого возле Ледового дворца начнет работать продуктовая ярмарка. И продлится она с 15.00 до 23.00. Интересно, что ранее в Могилеве подобные ярмарки никогда не заканчивались так поздно.

На ярмарке собираются установить детские аттракционы, притом что рядом находится целый парк аттракционов. А еще около Дворца культуры области с 1 августа работает школьный базар . И палатки там стоят круглосуточно.





Но и это не все: 8 августа перекроют проспект Пушкинский на участке от улицы Челюскинцев до улицы Гагарина. Перекрытие продлится с 16.00 до 24.00. А еще с 8 утра должна быть свободна от транспорта парковка возле парка аттракционов, сообщает Mogilevnews.by.