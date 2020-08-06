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Белорусы продолжают досрочно голосовать

06.08.2020 19:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Своим правом на досрочное голосование пользуются белорусы, которые по разным причинам не смогут прийти на участки в основной день. Перед каждым стоит выбор, от которого зависит какой страна будет в ближайшем будущем. 

- Я пришла второй раз. Это мои вторые в жизни выборы. Я очень юная и для меня важно голос отдать именно своему кандидату.

- Каждый раз, когда случаются выборы Президента Республики Беларусь, мы приходим всей семьей голосовать. Этот год не исключение. Очень важно отдать свой голос и сделать правильный выбор, потому что от каждого из нас зависит будущее страны. Мы голосуем за сильную и процветающую Беларусь.

- При обращении Президента он говорил много важных вещей. Многие слова затронули меня. Я осознал, что нельзя сидеть сложа руки, что надо идти голосовать и выбирать нужного Президента. Я голосую за стабильную и процветающую Беларусь. Отдать свой голос - это значит, что такой, как я,  есть еще куча людей, такой же, как я, может прийти проголосовать, единомышленники выберут правильного кандидата.

 
 
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Своим правом на досрочное голосование пользуются белорусы, которые по разным причинам не смогут прийти на участки в основной день. Перед каждым стоит выбор, от...
 
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