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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Белорусы продолжают досрочно голосовать Своим правом на досрочное голосование пользуются белорусы, которые по разным причинам не смогут прийти на участки в основной день. Перед каждым стоит выбор, от...

Своим правом на досрочное голосование пользуются белорусы, которые по разным причинам не смогут прийти на участки в основной день. Перед каждым стоит выбор, от которого зависит какой страна будет в ближайшем будущем.