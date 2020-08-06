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"Ранак", "аксамит" или "бриллиант". Белорусские ученые создают новые ранние яблоки

06.08.2020 18:54 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Эти виды созревают до конца июля - начала августа, поэтому насладиться свежим яблочным урожаем можно не ожидая осени. Еще одна новинка Института плодоводства - клубника из теплиц, которая дает ягоды вплоть до октября. Про кисло-сладкие эксперименты - Алексей Кондратенко (видео).
 
 
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Эти виды созревают до конца июля - начала августа, поэтому насладиться свежим яблочным урожаем можно не ожидая осени. Еще одна новинка Института плодоводства -...
 
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