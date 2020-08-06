Источник материала: Tut.by

Мама мальчика из Добруша, родившегося в такси, предложила таксисту стать его крестным. А таксист Александр отвез малыша домой из роддома на той же машине, в которой он и появился на свет. Новые подробности трогательной истории сообщает местный портал Vdobrushe.by.





Таксист Александр встретил маму и малыша из роддома с цветами, а потом предложил отвезти их домой. Женщина же в ответ в знак благодарности попросила его стать для ее сына крестным. Он согласился: ведь для него семья Екатерины, говорит, теперь не чужая.

Напомним, мальчик родился в такси днем 28 июля.

— Заказ на машину поступил из агрогородка Жгунь, — рассказывал тогда таксист. — Женщина сообщила, что ей нужно ехать в добрушскую поликлинику к врачу на осмотр. В разговоре пожаловалась на боли в области живота.

В пути пассажирке стало хуже, она попросила ехать быстрее. А потом у женщины начались роды. Александр поехал еще быстрее.

В какой-то момент таксисту даже пришлось включить «аварийку» и выехать на встречную полосу. К счастью, другие автомобилисты уступали дорогу его авто.

У приемного отделения к автомобилю уже спешили медработники. Роды у женщины решили принимать прямо в машине.