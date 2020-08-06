|
Своим правом досрочного голосования воспользовался заслуженный артист Беларуси Владимир Радзивиллов
06.08.2020 19:36 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВо второй половине дня всем известный Дед Мороз пришел на участок № 86 в Минске, чтобы отдать свой голос за будущее страны.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во второй половине дня всем известный Дед Мороз пришел на участок № 86 в Минске, чтобы отдать свой голос за будущее страны.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)