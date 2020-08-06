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Своим правом досрочного голосования воспользовался заслуженный артист Беларуси Владимир Радзивиллов

06.08.2020 19:36 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Во второй половине дня всем известный Дед Мороз пришел на участок № 86 в Минске, чтобы отдать свой голос за будущее страны.
 
Теги: Минск
 
 
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Во второй половине дня всем известный Дед Мороз пришел на участок № 86 в Минске, чтобы отдать свой голос за будущее страны.
 
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