В Гомеле и Мозыре задержаны активисты, проводившие агитацию за Светлану Тихановскую

Источник материала: Tut.by

В Гомеле и Мозыре 6 августа задержаны сразу несколько активистов сообщества «Страна для жизни».

В Гомеле на выходе из дома омоновцы задержали Андрея Хильчика, который был региональным координатором сбора подписей за выдвижение Светланы Тихановской кандидатом в президенты. Вечером около 19.20 его привезли в изолятор временного содержания. Его жене Татьяне удалось узнать, что активиста арестовали на 15 суток — «за неподчинение сотрудникам милиции».

В Гомеле с применением силы задержали активиста Дмитрия Ивашкова. После этого его отвезли в больницу, чтобы зашить раны на ноге. Рядом с Ивашковым дежурит милиция. На задержание выбывало пять милицейских автомобилей.

Также стало известно, что задержан Александр Шабалин. Все эти люди проводили агитацию за Светлану Тихановскую.

Задержан доверенное лицо Тихановской — гомельчанин Юрий Власов. К нему пришли домой и предъявили ордер на обыск в рамках уголовного дела: якобы Власов 15 ноября 2019 года оскорблял сотрудников милиции.

Также в Гомеле был задержан бывший претендент на пост президента Владимир Непомнящих. Он был наблюдателем, его задержала милиция прямо возле избирательного участка. О его судьбе ничего не известно — жене не предоставляют информацию ни в милиции, ни в суде, ни в ИВС.

В Гомеле также задержан Виталий Кулеш, который отсидел «сутки» за акцию солидарности, проходившую в городе 14 июля.

В Мозыре милиция задержала Руслана Парфенова. Он проводил прямые трансляции на YouTube-канале «Мозырь для жизни» и собирал подписи за Тихановскую. В этом же райцентре задержан Юрий Панфиленко.