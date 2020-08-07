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В субботу - жара, в воскресенье дождь. Все о погоде в Бресте в выходные выборов

07.08.2020 07:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные погода в Бресте будет контрастная. В субботу — жара, а в воскресенье возможны дождь с грозой, предупреждают погодные сервисы.


Фото использовано в качестве иллюстрации

В субботу будет ясно. Утром столбик термометра поднимется до +27°С. Днем будет +30°С. Осадков не предвидится, сообщает AccuWeather.

В воскресенье небо затянет тучами. Утром воздух прогреется до +27°С. Во второй половине дня будет +28°С. Возможны дожди с грозами, пишет pogoda.by.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Брест
 
 
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В предстоящие выходные погода в Бресте будет контрастная.
 
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