В субботу - жара, в воскресенье дождь. Все о погоде в Бресте в выходные выборов

Источник материала: Tut.by

В предстоящие выходные погода в Бресте будет контрастная. В субботу — жара, а в воскресенье возможны дождь с грозой, предупреждают погодные сервисы.



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В субботу будет ясно. Утром столбик термометра поднимется до +27°С. Днем будет +30°С. Осадков не предвидится, сообщает AccuWeather .

В воскресенье небо затянет тучами. Утром воздух прогреется до +27°С. Во второй половине дня будет +28°С. Возможны дожди с грозами, пишет pogoda.by .

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