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Министры продолжают личные приемы граждан в регионах страны
07.08.2020 09:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня в Шкловском райисполкоме на вопросы граждан ответит министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, 12 августа в Верхнедвинском райисполкоме прием проведет министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. Встречи также пройдут 13 и 21 августа.
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Сегодня в Шкловском райисполкоме на вопросы граждан ответит министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, 12 августа в Верхнедвинском...
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