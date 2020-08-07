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Министры продолжают личные приемы граждан в регионах страны

07.08.2020 09:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в Шкловском райисполкоме на вопросы граждан ответит министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, 12 августа в Верхнедвинском райисполкоме прием проведет министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. Встречи также пройдут 13 и 21 августа.
 
 
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Сегодня в Шкловском райисполкоме на вопросы граждан ответит министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, 12 августа в Верхнедвинском...
 
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