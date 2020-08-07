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«А вдруг у вас в сумке бомба!» На независимого наблюдателя в Витебске вызвали милицию и выгнали с участка

07.08.2020 09:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Директор витебской СШ № 8 Елена Королева (там находятся участки для голосования № 19 и № 20) 6 августа вызвала милицию на независимого наблюдателя Татьяну Стрижневу. Руководитель школы заподозрила, что у наблюдателя в сумке лежит бомба. Как развивались события дальше, сообщает «Віцебская вясна».


Татьяна Стрижнева

Наблюдателю, чтобы доказать, что она не «террористка», пришлось высыпать все содержимое сумки прямо на пол в вестибюле школы.

Никаких претензий к Татьяне Стрижневой милиционеры не предъявили. Однако попросили ее покинуть территорию школы, чтобы не разжигать конфликт.


Директор школы № 8 Елена Королева

— Я инвалид второй группы, — говорит Татьяна Стрижнева. — И мне было очень больно и стыдно ползать по полу, чтобы собрать то, что было в сумочке. Понятно, что ни взрывчатки, ни ртути там и быть не могло. Я чувствовала себя униженной. Директор школы называла меня «потусторонним» наблюдателем.

Татьяна Стрижнева намерена писать жалобу на действия директора школы № 8.

 
 
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Никаких претензий к Татьяне Стрижневой милиционеры не предъявили. Однако попросили ее покинуть территорию школы, чтобы не разжигать конфликт.
 
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