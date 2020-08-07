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Как живется людям после цветных революций?
07.08.2020 10:14 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTТунис, Египет, Украина и Ливию. Экономика, зарплаты, пенсии, работа, иностранные инвестиции. Как государства потеряли себя, чтобы уже не обрести? О последствиях цветных перемен зарубежные финансисты и люди, которые в этих странах живут, расскажут в "Понятной политике".
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Тунис, Египет, Украина и Ливию. Экономика, зарплаты, пенсии, работа, иностранные инвестиции. Как государства потеряли себя, чтобы уже не обрести? О последствиях...
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