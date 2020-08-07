ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В чем подвох и опасность цифровых технологий и онлайн-платформ - сегодня в "Понятной политике"

07.08.2020 09:18 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Кто и зачем призывает белорусов показать свой голос интернету? В чем подвох и опасность цифровых технологий и онлайн-платформ?
Чем может обернуться передача личных данных неизвестному серверу и куда эти данные утекают? Кто и почему пытается реализовать в Беларуси манипулятивные технологии, которые оттачивались в Африке? Голос и черный ящик - тема нового выпуска проекта "Понятная политика". Смотрите сегодня после "Панорамы".

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто и зачем призывает белорусов показать свой голос интернету? В чем подвох и опасность цифровых технологий и онлайн-платформ? Чем может обернуться передача...
 
Новости дня
Новости общества
 
«А вдруг у вас в сумке бомба!» На независимого наблюдателя в Витебске вызвали милицию и выгнали с участка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика