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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В чем подвох и опасность цифровых технологий и онлайн-платформ - сегодня в "Понятной политике" Кто и зачем призывает белорусов показать свой голос интернету? В чем подвох и опасность цифровых технологий и онлайн-платформ? Чем может обернуться передача...

Кто и зачем призывает белорусов показать свой голос интернету? В чем подвох и опасность цифровых технологий и онлайн-платформ?Чем может обернуться передача личных данных неизвестному серверу и куда эти данные утекают? Кто и почему пытается реализовать в Беларуси манипулятивные технологии, которые оттачивались в Африке? Голос и черный ящик - тема нового выпуска. Смотрите сегодня после "