«Страшно, когда пациент перестает бороться». Анестезиолог - о своих страхах

Источник материала: Tut.by

Анестезиолог — это человек, который погружает нас в сон перед операцией и делает так, чтобы мы проснулись после. Именно этих манипуляций особенно боятся пациенты. А вдруг не усну и все буду чувствовать? Или не проснусь — и это конец? Но разделяет ли эти страхи врач? Мы пригласили анестезиолога-реаниматолога Светлану Дубинину и узнали, чего она больше всего боится в своей работе. В новом проекте TUT.BY мы расскажем о том, о чем не принято говорить: о страхах самых разных людей.

Благодарим арт-пространство MAF за помощь в организации съемок.