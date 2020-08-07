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«Страшно, когда пациент перестает бороться». Анестезиолог - о своих страхах
07.08.2020 09:26 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Анестезиолог — это человек, который погружает нас в сон перед операцией и делает так, чтобы мы проснулись после. Именно этих манипуляций особенно боятся пациенты. А вдруг не усну и все буду чувствовать? Или не проснусь — и это конец? Но разделяет ли эти страхи врач? Мы пригласили анестезиолога-реаниматолога Светлану Дубинину и узнали, чего она больше всего боится в своей работе. В новом проекте TUT.BY мы расскажем о том, о чем не принято говорить: о страхах самых разных людей.
Благодарим арт-пространство
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У анестезиологов-реаниматологов очень ответственная и сложная работа. И они, как и все мы, чего-то боятся.
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