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«Страшно, когда пациент перестает бороться». Анестезиолог - о своих страхах

07.08.2020 09:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Анестезиолог — это человек, который погружает нас в сон перед операцией и делает так, чтобы мы проснулись после. Именно этих манипуляций особенно боятся пациенты. А вдруг не усну и все буду чувствовать? Или не проснусь — и это конец? Но разделяет ли эти страхи врач? Мы пригласили анестезиолога-реаниматолога Светлану Дубинину и узнали, чего она больше всего боится в своей работе. В новом проекте TUT.BY мы расскажем о том, о чем не принято говорить: о страхах самых разных людей.

Благодарим арт-пространство MAF за помощь в организации съемок.

 
 
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У анестезиологов-реаниматологов очень ответственная и сложная работа. И они, как и все мы, чего-то боятся.
 
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