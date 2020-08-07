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"На контроле Президента". "Объекты, нужные людям"
07.08.2020 09:46 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовый спортивный комплекс в Марьиной Горке, который две недели назад открывал Президент, готовится к первым занятиям юниоров вольной борьбой, плаванием и футболом. Двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс "Аквамарин" с двумя бассейнами, тренажерным и спортивными залами пользуется популярностью также и у обычных жителей Марьиной Горки и даже соседних городов. О том, чем живет комплекс после открытия, рассказала директор Пуховичской СДЮШОР.
О том, как работают новые школы, поликлиники, детские сады и спорткомплексы по всей стране, открытые за последнее время, а также впечатления первых посетителей в новой серии проекта "На контроле Президента" "Объекты, нужные людям".
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Новый спортивный комплекс в Марьиной Горке, который две недели назад открывал Президент, готовится к первым занятиям юниоров вольной борьбой, плаванием и...
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