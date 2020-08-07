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"На контроле Президента". "Объекты, нужные людям"

07.08.2020 09:46 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новый спортивный комплекс в Марьиной Горке, который две недели назад открывал Президент, готовится к первым занятиям юниоров  вольной борьбой, плаванием и футболом. Двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс "Аквамарин"  с двумя бассейнами, тренажерным и спортивными залами  пользуется популярностью также и у обычных жителей Марьиной Горки и даже соседних городов. О том, чем живет комплекс после открытия, рассказала директор Пуховичской СДЮШОР.

"Объекты, нужные людям"


О том, как работают новые школы, поликлиники, детские сады и спорткомплексы по всей стране, открытые за последнее время, а также  впечатления первых посетителей  в новой серии проекта "На контроле Президента"  "Объекты, нужные людям".

 
 
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Новый спортивный комплекс в Марьиной Горке, который две недели назад открывал Президент, готовится к первым занятиям юниоров  вольной борьбой, плаванием и...
 
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