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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "На контроле Президента". "Объекты, нужные людям" Новый спортивный комплекс в Марьиной Горке, который две недели назад открывал Президент, готовится к первым занятиям юниоров вольной борьбой, плаванием и...

Новый спортивный комплекс в Марьиной Горке, который две недели назад открывал Президент, готовится к первым занятиям юниоров вольной борьбой, плаванием и футболом. Двухэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс "Аквамарин" с двумя бассейнами, тренажерным и спортивными залами пользуется популярностью также и у обычных жителей Марьиной Горки и даже соседних городов. О том, чем живет комплекс после открытия, рассказала директор Пуховичской СДЮШОР.О том, как работают новые школы, поликлиники, детские сады и спорткомплексы по всей стране, открытые за последнее время, а также впечатления первых посетителей в новой серии проекта "На контроле Президента" "Объекты, нужные людям".