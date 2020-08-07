«Прикладывал бутылку, чтобы не было отека». Очевидец - о том, куда доставили режиссеров, включивших Цоя

Источник материала: Tut.by

Вчерашний вечер Карина Ласковец вместе с друзьями провела в Центральном РУВД. Компания оказалась в отделении милиции за то, что фотографировалась в центре города. По словам девушки, около девяти вечера туда же доставили Владислава Соколовского и Кирилла Галанова, звукорежиссеров, включивших «Перемен» Цоя в Киевском сквере во время районного праздника .



Владислав и Кирилл. Фото: Елена Толкачева, TUT.BY

— Когда мы уже были в милиции, услышали, как обсуждались статьи, по которым их собирались доставить. Кажется, ст. 17 (ст. 17.1 «Мелкое хулиганство») и неповиновение (ст. 23.4 КОАП). Парни казались избитыми. У высокого человека с длинными волосами (Владислава. — Прим. TUT.BY) лоб и глаза были прямо красными-красными. У второго одна половина лица была красной, и он прикладывал бутылку, чтобы не было отека, — рассказывает Карина Ласковец.

Девушка вместе с друзьями оказалась вчера в отделении милиции за то, что фотографировалась напротив Дворца республики. Карина была в белом платье с красным корсетом и снималась на фоне белой простыни.

— Посчитали, что мы создаем провокацию, — девушка объясняет, за что ее задержали. — Парни (Владислав и Кирилл) сидели молча, мы пытались спросить с друзьями — за что, но на них так смотрели омоновцы, что, кажется, они боялись что-нибудь ответить. А потом их рассадили.

Карину отпустили ближе к десяти часам вечера, как утверждает девушка, протокол в отношении их компании не был составлен, все обошлось «вежливой беседой».

Как сообщил Никита Галанов, брат задержанного Кирилла, вчера ночью он приехал в Центральное РУВД, чтобы написать заявление о пропаже. И только после этого сообщили, что Кирилл находится в ЦИП.