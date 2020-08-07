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Один из звукорежиссеров, включивших в Киевском сквере «Перемен» и после этого пропавших, нашелся в ЦИП

07.08.2020 07:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из звукорежиссеров, включивших во время праздника в Киевском сквере Минска «Перемен» Цоя и после этого пропавших, нашелся. Кирилл Галанов сейчас в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП), сообщает «НН» со ссылкой на брата Галанова Никиту.


Влад Соколовский и Кирилл Галанов. Фото: Елена Толкачева, TUT.BY

Кирилл после акции пропал, телефон не отвечал. Брат обратился в милицию, чтобы написать заявление об исчезновении мужчины. По словам Никиты, там ему дали номер ЦИП, и когда он позвонил, там поздвердили, что Кирилл у них.

На вопрос, почему его задержали, в ЦИП не ответили. Сообщили только, что суд над Кириллом пройдет 7 августа.

Напомним, вчера во время районного праздника в Киевском сквере выступление баяниста Виталия Воронко неожиданно прервала песня «Перемен» Виктора Цоя. Оказалось, сотрудники Дворца детей и молодежи, которые стояли за пультом, сознательно включили эту композицию. На руках парней были белые браслеты. Владислав и Кирилл заявили журналистам, что сделали это сознательно, потому что хотят перемен и готовы к тому, что завтра останутся без работы. Неожиданное изменение программы присутствующие, которых к тому времени собралось уже несколько тысяч, поддержали криками «Молодцы!» и аплодисментами.

К ребятам за пультом подошел кто-то из администрации района, предупредил, что они срывают мероприятие, и вызвал милицию. После этого музыкальная программа прервалась. Появились проблемы со связью. Присутствующие периодически скандировали «Жыве Беларусь!», «Перемен!», «Света!», «Выпускай!», «Уходи!». К кинотеатру «Киев» подъехали три автозака и три микроавтобуса.

После мероприятия телефоны парней оказались недоступны, родственники не знали, что с ними.

Напомним, до последнего момента не было понятно, удастся ли штабу Светланы Тихановской провести митинг в Минске 6 августа. В итоге в парке Дружбы народов прошел заявленный властями праздник, посвященный Дню железнодорожных войск. В нескольких сотнях метров от парка — в Киевском сквере — должен был пройти День открытых дверей учреждений дополнительного образования. Но здесь собралась многотысячная толпа — и что-то пошло не так. О том, как прошел вечер 6 августа в Минске, кратко можно прочесть здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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