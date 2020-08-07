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Досрочное голосование. Отдать голоса в Гродненской области можно на 656 участках
07.08.2020 09:18 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ стране уже четвертый день будут открыты избирательные участки. Только в Гродненской области их более 650. Жители западного региона принимают участие в выборах Президента. Многие на участки приходят целыми семьями.
Таисия Шимко, член участковой избирательной комиссии участка для голосования № 64 г. Гродно: "Явка на нашем участке хорошая, атмосфера приятная. У нас играет музыка, поют песни, читают стихи. Организованно все на высшем уровне, есть кабинки для голосования, урна, шрифт Брайля для людей с ограниченными возможностями. Работает участковая комиссия, работают наблюдатели".
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В стране уже четвертый день будут открыты избирательные участки. Только в Гродненской области их более 650. Жители западного региона принимают участие в выборах...
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