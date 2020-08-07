Какой будет погода накануне, после и в день выборов

Источник материала: Tut.by

Центр антициклона, которому немецкие метеорологи дали имя Детлеф, обеспечит в Беларуси сухую и солнечную погоду в ближайшие сутки. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромете Минприроды.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

8 августа преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный слабый. Ночью и утром местами слабый туман. Температура воздуха минимальная ночью +12…18°С, местами +9…11°С; максимальная днем +25…31°С, по северо-востоку, где будет больше облаков, свежее +23…24°С.

Такой температурный фон будет на 2−5 градусов превышать средние многолетние показатели.

9 августа, в воскресенье, антициклон станет терять свою силу, и атмосферное давление начнет падать. Появится больше облаков. Ночью еще преимущественно без осадков, днем местами прошумят короткие летние дожди с грозами. Ночью и утром кое-где возможны слабые туманы. Ветер северной четверти слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12…17°С, днем +24…29°С.

В первый день следующей недели, 10 августа, сохранится вполне комфортная теплая летняя погода. В дневные часы ожидаются кратковременные грозовые дожди.

11 августа, во вторник, через территорию страны ожидается перемещение холодного атмосферного фронта. Осадков он принесет немного, но температура вслед за ним начнет медленно понижаться. Ночью +10…17°С, максимальная днем в основном +20…25°С, по югу еще +26…29°С.

В середине недели фон атмосферного давления подрастет и во многих регионах страны будет без осадков. Ожидается, что температура воздуха в ночные часы будет понижаться до +7…14°С, а в разгар дня прогнозируется +17…24°С. При таком температурном режиме погода вернется в рамки климата.