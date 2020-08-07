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В Слониме задержали экс-главу инициативной группы Бабарико. Потом суд отпустил его - а милиция снова задержала

07.08.2020 11:46 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Слониме задержали бывшего руководителя инициативной группы Виктора Бабарико Петра Кришталя. Утром 6 августа инспектор ГАИ остановил машину мужчину для проверки. Выяснилось, что у водителя не было наклейки о пройденном техосмотре. Действие предыдущего техосмотра закончилось 31 июля. Сотрудники ГАИ решили проверить документы, но оказалось, что компьютер не работает и надо проехать в отделение милиции. Потом был суд — Петра обвиняли в неповиновении сотруднику милиции — после заседания мужчину отпустили, но вскоре снова задержали, сообщает «Газета Слонімская».


Фото: gs.by

Петр сел в машину ГАИ и поехал в РОВД. В отделении на него составили протокол об административном правонарушении по ст. 23.4 «Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий».

Вчера, 6 августа Петра в милиции продержали до 17 часов, а потом состоялся суд.

Петр объяснял суду, что неповиновения не было: он сам поставил машину на стоянку и прошел в здание РОВД. Сотрудник ГАИ пояснил, что это была просто беседа, он не требовал проехать и не говорил, что будет применена физическая сила или спецсредство, что подтвердили свидетели. Никто не говорил Петру, что если он сейчас этого не исполнит, то будет составлен еще один протокол. Все происходило в добровольной форме.

Суд вынес решение прекратить административное дело по малозначительности совершенного деяния.

Что на самом деле произошло в день задержания Петр Кришталь рассказал после судебного заседания.

— Произошел акт устрашения либо попытка задержания меня перед выборами как помощника инициативной группы Виктора Бабарико по городу Слониму и Слонимскому району, и участника санкционированных митингов объединенного штаба Светланы Тихановской и как одного из наиболее активных представителей инициативы «Честные люди». Я отвез ребенка в школьный лагерь, возле которого меня остановил инспектор ГАИ. Потом я был задержан и ждал, когда будет суд. Допускаю, что завтра будет то же самое. Я не сопротивлялся, признавал свое правонарушение. Никакого нарушения в плане неповиновения не было и не могло быть. Доказательством тому служит отказ представить сотрудником РОВД видеозаписи, хотя регистраторы у них были и в машине, и на форме.

Позже стало известно, что, когда Петр покинул зал заседаний, он вернулся в отделение Слонимского РОВД, чтобы забрать документы и шнурки в туфли — и из милиции Петра не выпустили: завели еще одно дело об административном правонарушении. Об этом рассказала его супруга Светлана.

— В милиции остался телефон супруга и документы, он зашел забрать их. Я ждала его около милиции. Петра не выпустили. Мне позвонили из РОВД и сказали, что он задержан. Я была шокирована: как так, выпустили и опять задержали? Сказали, что Петра задержали за попытку организации несанкционированного массового мероприятия, которую он якобы совершил ранее. Петр занимается проведением свадебных торжеств. Молодожены звонят, так как назначены мероприятия, а его нет. И завтра он должен проводить свадьбу, молодожены ждут, — рассказала Светлана.

 
 
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Утром 6 августа инспектор ГАИ остановил машину мужчину для проверки. Выяснилось, что у водителя не было наклейки о техосмотре.
 
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