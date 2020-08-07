До +31°С ожидается в Беларуси 8 августа

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До 31 градуса жары ожидается в Беларуси 8 августа, объявлен оранжевый уровень опасности на большей части территории Брестской, Гомельской и Гродненской областей. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется северо-восточный, восточный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 12-18, местами 9-11 градусов выше нуля. Днем будет плюс 25-31, по северо-востоку страны 23-24 градуса тепла.

БелТА